Cosa accadrà nell’estrazione del Million Day di oggi, 8 novembre 2024, in serata? Sono due, ogni giorno, gli appuntamenti del concorso: dopo il primo, alle ore 13.00, al quale abbiamo già assistito, non ci resta far altro che andare a scoprire quelli che sono i numeri fortunati della serata di oggi, alle 20.30. Prima, però, facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire i numeri vincenti nell’estrazione della serata di ieri, 7 novembre 2024. La cinquina fortunata di ieri sera è stata quella formata da 1, 4, 10, 47 e 50. Per quanto riguarda invece l’Extra Million Day, il concorso secondario che dà la possibilità di accedere ad altri premi che arrivano fino a 100.000 euro, nella giornata di ieri sono stati estratti i numeri 14, 19, 25, 46 e 53. Tali numeri hanno regalato vari premi interessanti ai concorrenti italiani che hanno partecipato al concorso serale di ieri ma non è arrivato quello più alto, quello massimo, quello più ambito da tutti coloro i quali ogni giorno prendono parte al concorso nella speranza di ottenere appunto proprio quel premio, quello da un milione.

Novembre, infatti, fino a questo momento non ha regalato estrazioni con premi milionari ma il mese è cominciato solamente da otto giorni quindi ben presto potrebbe arrivare quella vittoria fortunata in grado di cambiare la vita a qualcuno. Nel mese passato, quello di ottobre, sono stati ben cinque i giocatori che sono riusciti a portare a casa un milione di euro: un mese davvero fortunato che ha cambiato la vita a cinque differenti famiglie, regalando loro la possibilità di realizzare più di qualche sogno. L’estrazione del Million Day, dunque, si conferma molto fortunata e in attesa delle prime vittorie di novembre, andiamo a scoprire quelli che sono i numeri vincenti di questa sera, 8 novembre, alle 20.30.

MILLION DAY, LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI ALLE 20.30

Million Day: 16

35 – 37 – 40 – 52

Extra Million Day: 27 – 30 – 34 – 39 – 41