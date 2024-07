Siamo prontissimi anche questa sera per giocare al Million Day e all’estrazione delle ore 20:30 di questa giornata che sta per volgere alla conclusione, mercoledì 31 luglio 2024. Fino alle ore 20:20 circa avremo la possibilità di tentare la fortuna poi toccherà al software estrarre i numeri fortunati, sperando che combacino con quelli che abbiamo giocato.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 13.00 del 31 luglio 2024

Il dilemma però riguarda i numeri da giocare: quali scegliere fra l’1 e il 50? Potreste affidarvi ai nostri consigli, tanto sono gratis, perchè non tentare la fortuna? Partiamo dalla prima stringa per l’estrazione di oggi del concorso Million Day ore 20:30, leggasi il 3, il 4, il 20, il 31 e il 48, numeri strani ma ci sentiamo che potrebbero portarvi fortuna. Per la seconda cinquina, quella degli Extra Million Day, spazio invece al 6, al 13, al 21, al 33 e infine al 55, l’ultimo numero a disposizione. Ricordatevi di non far passare troppo tempo se voleste giocare, visto che non c’è cosa più brutta se non sapere che avremmo vinto se avessimo appunto giocato le cinquine prescelte. A questo punto, dopo i nostri consigli (speriamo fortunati), vi lasciamo all’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, buona fortuna.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti delle 20.30 del 30 luglio 2024

LE CINQUINE FORTUNATE DEL 31 LUGLIO 2024 ALLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: