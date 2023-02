Million Day/ I numeri vincenti dell’estrazione di oggi 5 febbraio 2023

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 5 FEBBRAIO

Eccoci giunti all’appuntamento quotidiano con il Million Day e l’Extra MillionDay, che permette di vincere fino a 1 milione di euro di premi! Alle 20:30 verranno ufficialmente svelate le cinquine vincenti come accade ogni giorno, dal lunedì alla domenica. Partecipare al concorso è molto semplice: basterà entrare sul sito dedicato al concorso o sull’app MyLotteries o ancora recarsi in una ricevitoria Sisal e scegliere i propri numeri preferiti.

Nel solo mese di dicembre 2022, sono stati 6 i giocatori italiani che hanno azzeccato la cinquina del Million Day. La prima del 2023 è arrivata invece a fine mese, giovedì 26 gennaio, grazie ad una giocata plurima del Million Day. È la prima vincita dell’anno e la 236 dal lancio del gioco. Pochi giorni dopo, a Ponte San Nicolò in provincia di Padova, ecco un altro fortunatissimo che ha portato a casa il milione di euro.

MILLION DAY, I NUMERI FREQUENTI

Scopriamo qualche statistica sul Million Day e sull’Extra Million Day, in attesa dell’estrazione odierna che come ogni giorno vedrà estratti cinque numeri e decreterà i fortunatissimi che porteranno a casa un milione di euro. Andando a vedere i numeri frequenti calcolati sulle ultime cinquanta estrazioni, vediamo proprio quelli frequenti del gioco. Il numero 9 si vede da 45 estrazioni per il Million Day, il 53 da 43, il 26 da 42 e il 52 e il 30 da 41. Passando invece all’Extra Million Day, il 32 e il 5 si vedono da 41 estrazioni, il 7 da 40, il 22 da 39 e infine il 26 da 38.

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 FEBBRAIO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

