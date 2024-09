È arrivata finalmente la tanto attesa domenica, che per tantissimi italiani vuol dire giorno di riposo. Sono centinaia di migliaia, infatti, le persone che seguono la classica settimana lavorativa e che quindi di domenica possono godere finalmente del meritato riposo dopo una settimana ricca di impegni, lavorativi e non. Allo stesso tempo tanti anche gli studenti universitari che tutta la settimana si danno da fare sui libri, sabato compreso, e poi la domenica godono di qualche ora di stacco. I programmi per questa giornata saranno probabilmente vari: c’è chi godrà delle ultime giornate di sole per andare al mare, chi sceglierà di pranzare fuori con la famiglia, chi visiterà una città d’arte o magari chi passerà un pomeriggio allo stadio. Tra i tanti impegni, c’è un appuntamento che non possiamo dimenticare neppure oggi: quello con il Million Day, il concorso vincente che permette di portare a casa ogni giorno premi importanti che arrivano fino a un milione di euro.

Million Day, le estrazione di oggi/ I numeri vincenti del 28 settembre alle ore 20.30

È domenica, ma non va in vacanza il concorso del Million Day: come ogni giorno, questo ci permette di giocare e di sperare di vincere il premio più alto, quello da un milione di euro. Il concorso va avanti sempre, tutti i giorni della settimana, senza pause neppure nei festivi. Inoltre, come ricordiamo spesso, sono due le estrazioni fortunate della giornata, la prima alle 13.00 e la seconda alle 20.30. Due appuntamenti che permettono dunque una doppia chance di giocare e di sperare nella vittoria massima, anche di domenica. Dunque, in questa giornata segnata in rosso sul calendario, nel quale tanti di noi si dedicheranno al relax, alla famiglia o al riposo, non possiamo far altro che attendere di andare a conoscere i numeri fortunati delle ore 13.00.

Million Day, regole e numeri vincenti di oggi/ Estrazione delle cinquine del 28 settembre alle ore 13.00

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI FORTUNATE DELLE 13.00

