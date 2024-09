Tra i vari giochi Sisal ai quali i giocatori possono partecipare ogni giorno, ce n’è uno particolare, molto amato dagli italiani per via di una serie di caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile. Si tratta del Million Day, per il quale non possiamo che spendere delle belle parole ogni giorno, poiché il concorso offre varie possibilità di vincita quotidiane, essendo un appuntamento fisso che non va mai in vacanza. Al Mllion Day si può giocare infatti dal lunedì alla domenica, senza giorni di stop né pause: i giocatori potranno avanzare le proprie cinquine preferite, nella speranza che siano anche vincenti, quotidianamente, anche a Natale, Pasqua e giorni segnati in rosso nel calendario.

Estrazione Million Day di oggi 27 settembre 2024/ Numeri vincenti delle ore 20.30

Questo fa del concorso un gioco molto amato, ma non è l’unica caratteristica che lo rende così appassionante per tutti i giocatori, che lo adorano anche per via di un altro fattore: al Million Day si può infatti giocare ben due volte al giorno, la prima alle ore 13.00 e la seconda alle 20.30. Due appuntamenti, dunque, per il gioco che permette di sognare la vittoria da un milione di euro in due diverse estrazioni quotidiane. In questa estrazione andremo a scoprire i numeri delle 13.00 della giornata di oggi, 28 settembre, ma in attesa di questo diamo uno sguardo a quello che è accaduto ieri. Vediamo che nella giornata del 27 settembre i numeri vincenti del Million Day delle ore 13.00 sono stati i seguenti: 5, 7, 20, 42 e 47. Per quanto riguarda l’Extra Million Day, invece, fortunati i numeri 14, 15, 19, 37 e infine 55. Nessuno, in questa estrazione, è riuscito a portare a casa il massimo in palio ma non è detto che la maxi vittoria non arrivi oggi, in questa estrazione delle 13.00 o in quella di questa sera alle 20.30!

Estrazione Million Day di oggi 27 settembre 2024/ Scopri i numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 13.00

