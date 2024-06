Estrazione Million Day/ Ecco i numeri vincenti di oggi domenica 23 giugno 2024

MILLION DAY: DOMENICA VINCENTE PER IL CONCORSO FORTUNATO?

L’ultimo giorno del weekend, la domenica, è arrivato: ormai siamo in estate inoltrata e dunque i giorni festivi diventano l’occasione perfetta, per tanti, di passare qualche ora di relax sulla spiaggia, per combattere le alte temperature e abbronzarsi un po’ (ma sempre con cautela!). Per qualcuno, però, non esistono festivi… Come per i giocatori del Million Day! Il concorso c’è ogni giorno, con un doppio appuntamento: il primo è alle 13 e il secondo è alle 20.30. Entrambi offrono la possibilità di giocare cinque numeri, che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55, al solo costo di un euro. In palio c’è una somma importantissima pari a un milione di euro: il sogno di tutti i giocatori, inevitabilmente, è proprio quello di portare a casa questa cifra così alta.

PAOLO CALISSANO, CHIUSE INDAGINI SUL TUTORE MATTEO MINNA/ Il fratello: "Era instabile, raggirato con bugie"

Ma prima di conoscere i numeri vincenti di oggi, 23 giugno, andiamo a conoscere quali sono le ultime vittorie che questo concorso ha regalato. L’ultima super vittoria da un milione di euro è avvenuta il 7 giugno, dunque nel mese in corso, a Basiglio, in provincia di Milano. I numeri giocati, quelli corrispondenti alla cinquina vincente, sono stati i seguenti: 2, 6, 15, 26 e 35. Questi hanno permesso a un fortunato residente in Lombardia di portare a casa il premio importantissimo, il più alto in palio per il gioco. Precedentemente la vittoria da un milione era arrivata ad aprile, il 24 del mese, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, con i numeri 11, 13, 17, 43 e 47, permettendo al giocatore con l’estrazione delle 13 di realizzare un sogno.

Natisone, trovato un corpo. I soccorritori: "È di Cristian Molnar"/ Era scomparso il 31 maggio nel fiume

MILLION DAY: TUTTI I NUMERI DELLE CINQUINE VINCENTI DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 12 – 25 – 27 – 41 – 46

EXTRA MILLIONDAY: 7 – 8 – 17 – 45 – 48

ORE 20.30

MILLION DAY: 26 – 33 – 37 – 48 – 55

EXTRA MILLIONDAY:6 – 19 – 29 – 49 – 50

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Guazza di San Giovanni, cos'è e come si prepara/ Fiori di campo e rugiada nella notte tra il 23 e 24 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA