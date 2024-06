Million Day, i numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 18 giugno 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE REGOLE E LE STATISTICHE DEL FORTUNATO GIOCO

Comincia un altro giorno, il secondo della settimana, e anche oggi l’appuntamento è con il Million Day, il concorso fortunato che in palio mette prestigiosi premi che possono arrivare fino a un milione di euro, sogno di tutti i giocatori che decidono di tentare la fortuna. Prima di andare a conoscere i numeri vincenti di oggi del gioco, andiamo anche a vedere qualche statistica del gioco che potrà aiutare qualche indeciso nella scelta della cinquina da inoltrare per sperare di vincere la prestigiosa somma. Quello che manca da più tempo su entrambi i giochi è il numeri 21 che non si vede da 26 volte per Million ed Extra Million Day, seguito dal 41 e poi dall’1. Per i concorsi singoli, invece, dal gioco principale il 41 manca da ben 46 estrazioni, seguito dal 40 che non si vede da 45. Sono invece 40 le estrazioni senza il numero 24 mentre 27 quelle senza il 31 e il 23.

Per l’Extra Million Day, invece, l’8 manca da 39 estrazioni seguito dal 13 che non si vede da 37 estrazioni. Il 53 è assente da 33 mentre il 28 da 30. Infine chiude la “top five” negli assenti il numero 33 che manca da 28 estrazioni. I numeri estratti saranno come sempre cinque e tutti compresi tra l’1 e il 55: per giocare su questi andrà puntato un euro che è appunto il costo della giocata semplice, ovvero quella singola e più immediata composta dai cinque numeri. Per partecipare all’Extra Million Day, invece, va aggiunto un ulteriore euro.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 18 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 10 – 21 – 35 – 47 – 55

EXTRA MILLIONDAY: 12 – 17 – 23 – 31 – 49

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











