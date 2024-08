Domenica di giochi per tutti gli italiani che anche oggi potranno tentare la fortuna e sfidare la sorte e tentare di vincere il maxi premio da un milione di euro nel concorso del Million Day, il gioco più amato in tutta la penisola. Come ogni giorno, infatti, anche nei festivi è possibile tentare di sorprendere la Dea Bendata cercando di centrare i cinque numeri vincenti del gioco in una delle due estrazioni quotidiane.

Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione delle 13.00 del 3 agosto 2024: i numeri vincenti

Sono infatti due gli appuntamenti del gioco di cui il primo alle ore 13.00: ognuno di questi permette di vincere fino a un milione di euro, il premio massimo ma certamente non l’unico di questo gioco particolarmente fortunato e soprattutto molto frequente, offrendo due estrazioni al giorno per ogni singolo giorno dell’anno.

Million Day numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione delle 20.30 del 2 agosto 2024

COMBINAZIONI FORTUNATE DEL MILLION DAY DI OGGI 4 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –