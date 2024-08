La prima estrazione della giornata, quella delle ore 13.00, ci attende tra pochi minuti: presto scopriremo infatti le combinazioni che oggi faranno sognare i giocatori, che sperano ovviamente di portare a casa la vittoria massima, quella da un milione di euro. Per farlo basterà indovinare i cinque numeri giocati tra l’1 e il 55: un’impresa non semplice, certo, ma sicuramente neppure impossibile come mostra lo storico del concorso, che in passato ha regalato gioie importanti a tanti italiani.

Million Day numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione delle 20.30 del 2 agosto 2024

Prima di scoprire i numeri vincenti di oggi, andiamo a ripassare quanto accaduto nell’estrazione delle 13.00 di ieri, con i numeri fortunati della giornata del 2 agosto. Ieri i numeri vincenti per il Million Day sono stati i seguenti: 4, 8, 48, 50 e 53. Per il secondo concorso, che è quello dell’Extra Million Day e al quale si può partecipare aggiungendo un altro euro, i numeri vincenti sono stati altri ovvero 6, 20, 24, 40 e 45. In questa estrazione non è arrivata la maxi vittoria da un milione di euro, che resta quella più ambita da ciascun giocatore che sceglie di puntare un euro sul gioco: la fortunata vincita arriverà invece nella giornata di oggi? Lo scopriremo a breve!

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti delle 13.00 del 2 agosto 2024

COMBINAZIONI FORTUNATE DEL 3 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –