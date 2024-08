Il secondo – dopo quello che si è già tenuto e abbiamo visto assieme alle ore 13 – appuntamento con il Million Day e il suo amico l’Extra MillionDay è ormai alle porte e alle 20:30 in punto potremo finalmente scoprire se qualcuno tra voi carissimi lettori e giocatori è riuscito a portarsi a casa quel sempre ambitissimo milione che da sempre rendere questo gioco unico nel suo genere: la nostra speranza è – forse ovviamente – che a breve potremo parlarvi del 301esimo milionario, ma se così non fosse vi invitiamo anche a non perdere le speranza perché questo è (di fatto) l’unico gioco che si tiene tutti i giorni; anche in quelli festivi!

Million Day, estrazione di oggi, 30 agosto 2024/ I numeri vincenti e le combinazioni delle ore 13:00

Tornando ai premi, è interessante notare come ad oggi – dal lancio avvenuto nel 2018 – il Million Day è riuscito a distribuire la bellezza di 300 premi da 1 milione di euro, tra cui l’ultimo solamente una manciata di giorni fa (precisamente il 25 agosto proprio nell’estrazione serale); mentre la versione Extra – leggermente meno partecipata, va detto – ha incoronato ben 48 vincitori dei 100mila euro in palio: la regione in assoluto più fortunata è la Lombardia, titolare (rispettivamente) di 44 e 9 vincite, senza contare anche le migliaia dei premi minori!

Estrazione Million Day, le combinazioni vincenti di oggi, 29 agosto 2024/ I numeri top delle ore 20:30

