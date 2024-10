Anche in questo sabato 26 ottobre, il Million Day ci offre la chance di partecipare alle sue due estrazioni fortunate e di sperare di vincere i premi in palio, su tutti quello da un milione di euro, sogno proibito di tantissimi giocatori sparsi per tutta la nostra bella Penisola, da Nord a Sud. Come ogni giorno, infatti, il concorso mette in palio il suo bel milione, a disposizione di tutti i giocatori che decidono di tentare la fortuna nella speranza di portare a casa ovviamente questo grande premio, che potrebbe permettere a chiunque di realizzare più di un sogno nel cassetto. Per partecipare i giocatori dovranno scegliere i numeri sui quali puntare e prendere qualche altra decisione molto veloce ed immediata, che permetterà così di prendere parte al concorso.

Estrazione Million Day di oggi 26 ottobre 2024/ I numeri vincenti delle 13.00

I giocatori sono infatti chiamati anche a decidere se partecipare al concorso del Million Day con una giocata semplice, che prevede solamente una cinquina composta da numeri tra l’1 e il 55, oppure se optare per una plurima, che invece consente di giocare più cinquine all’interno della stessa schedina. C’è poi anche una terza possibilità che invece prevede di prendere parte al gioco con un sistema che può essere integrale o ridotto: in questo caso parliamo ovviamente di giocata sistemistica. Tutti i tipi di giocata possono essere fatti anche in abbonamento dunque ripetuti per un certo numero di volte consecutive. Per quanto riguarda la giocata semplice e plurima, però, il massimo per l’abbonamento è di dieci estrazioni mentre per quella sistemistica si può optare per un massimo di cinque estrazioni. Ora che abbiamo ripassato velocemente le regole del concorso non dobbiamo far altro che sederci e attendere i numeri fortunati di oggi alle ore 20.30, nella seconda estrazione della giornata. Buona fortuna a tutti.

Million Day: i numeri vincenti delle ore 20.30/ Scopri le cinquine dell'estrazione di oggi

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE 20.30

Million Day: 9 – 15 – 35 – 43 – 53

Extra Million Day: 3 – 7 – 20 – 42 – 50