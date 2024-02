Million Day/ Numeri vincenti delle estrazione di oggi 17 febbraio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: A FEBBRAIO MANCA IL MILIONE

Comincia un altro weekend e in questo sabato, come accade ogni giorno della settimana, l’appuntamento è con il Million Day, concorso quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro con due estrazioni al giorno: la prima è alle 13 mentre la seconda, quella classica, è alle 20.30. Il gioco mette in palio premi importanti che partono già da due numeri indovinati: centrando infatti già una combinazione da due numeri, si possono ottenere dei piccoli premi che vanno mano a mano a salire fino a raggiungere un milione di euro, che è appunto il massimo messo in palio dal concorso.

Per vincere un milione di euro, il giocatore dovrà centrare la combinazione da cinque numeri: sono infatti proprio cinque i numeri che si devono giocare, scegliendoli tra l’1 e il 55. Dopo aver deciso i propri numeri preferiti si potrà decidere se effettuare una giocata semplice, una plurima o una sistemistica e ancora se giocare in abbonamento – dunque per un certo numero di volte – oppure se effettuare una singola giocata. Infine, il concorso permette di giocare all’Extra Million Day: in questo caso i numeri da scegliere sono sempre cinque e anche in questo caso dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Saranno però estratti sui 50 numeri non vincenti del gioco principale. Nel mese di febbraio, ancora nessun giocatore è riuscito a portare a casa un milione di euro: ben quattro giocatori, invece, lo hanno fatto a gennaio. Qualcuno ci riuscirà invece oggi, sabato 17 febbraio?

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 34 – 38 – 46 – 53 – 54

EXTRA MILLION DAY: 21 – 25 – 42 – 43 – 50

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











