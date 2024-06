Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 20.30 del 29 giugno 2024/ Le cinquine fortunate

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE SERALE

Siamo arrivati ad un nuovo giorno, un sabato, che per tanti equivale all’inizio del weekend e dunque all’arrivo di un po’ di relax. Tra le varie attività da fare in questo 29 giugno c’è anche quella di giocare al Million Day, che non va mai in vacanza neppure oggi, essendo il concorso attivo 365 giorni all’anno. Il costo della giocata è di un euro e il premio massimo in palio è di un milione di euro che tutti i giocatori sperano di riuscire a vincere, magari con questa giocata serale di oggi, alle 20.30.

Prima di andare a conoscere le combinazioni vincenti di oggi, andiamo a vedere cosa è successo nei giorni passati e in particolare ieri. Come ci spiega il sito del Million Day, ieri i numeri estratti nell’estrazione serale di ieri sono stati 3, 8, 36, 38 e 41 mentre per il concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day si sono visti come numeri vincenti 11, 19, 25, 33 e 34. Nessuno è riuscito a portare a casa il milione di euro ma ci sono state comunque delle vittorie interessanti con tre e quattro numeri indovinati.

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











