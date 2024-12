Sono ben sette giorni che in questo freddo dicembre del 2024 – ormai prossimo al Natale e alla sua conclusione che ci porterà direttamente al cospetto dell’anno nuovo – non vediamo uscire uno di quei ricchi milioni che ogni giorno vengono messi in palio nel Million Day in due fondamentali ed imperdibili (oltre che partecipatissimi!) concorsi giornalieri che si tengono puntualmente alle ore 13 e alle 20:30: il primo dei due appuntamenti del Million Day sarà protagonista di questo articolo, mentre nel caso in cui non facciate in tempo a giocarvi la vostra cinquina fortunata nelle prossime ore, potrete trovare il concorso serale in un altro articolo sempre tra queste pagine!

Senza guardare troppo avanti, vi ricordiamo che in entrambi i concorsi del Million Day le regole rimarranno del tutto invariate e vi richiederanno semplicemente (come sempre, e se giocate abitualmente certamente le saprete!) di indicare i vostri cinque numeri preferiti nell’apposita schedina – pagando la scommessa un solo euro – messa a disposizione da Sisal sia in tutte le sue tantissime ricevitorie distribuite – quasi – ad ogni angolo della nostre belle città, oppure sui vari siti autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli e sulla sempre semplicissima da utilizzare app MyLotteries che vi permetterà di partecipare anche a tutti gli altri concorsi a premi!

Similmente, sempre in ricevitoria, sui siti o sull’app potrete anche scegliere di rendere valida quella stessa cinquina per il concorso dell’Extra Million Day che dopo il sorteggio principale ci consegnerà un’altra – ovviamente completamente diversa dalla prima – cinquina vincente dandovi la possibilità di accaparrarvi un premio (per così dire) ‘secondario’ senza dover fare alcuno sforzo concreto oltre a pagare un altro euro per rendere valida la vostra scommessa: semplice, economico e – potenzialmente – ricco, cosa c’è di meglio?!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI DELLE 13:00

Million Day: 10 – 29 – 35 – 37 – 46

Extra Million Day: 2 – 20 – 42 – 51 – 53