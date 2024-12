Torna a farci compagnia nella giornata di oggi la sempre amatissima estrazione del Million Day che con i suoi due concorsi giornalieri (o quattro, se consideriamo nel conto anche la versione Extra del gioco, ma ci torneremo a breve) che si tengono sempre alle 13 in punto e alle 20:30 raccoglie migliaia e migliaia di speranzosi giocatori – tra cui ovviamente parecchi tra voi carissimi ed affezionati lettori – tutti alla ricerca di quel premio massimo che nel Million Day ammonta alla bellezza di 1 milione di euro: a differenza della maggior parte (per non dire tutti) dei concorsi Sisal – infatti – questo è l’unico a mettere sempre e comunque in palio bottini fissi che vengono modificati esclusivamente nel caso scegliate la cosiddetta giocata sistemica.

Numeri vincenti Million Day di oggi 16 dicembre 2024/ L'estrazione delle cinquine delle ore 20:30

In linea di massima, una scommessa ‘classica’ nel Million Day si basa sulla scelta di un cinquina di numeri compresi tra l’1 e il 55 al costo di 1 euro che andranno poi confrontati – appunto, alle 13 o alle 20:30 in base all’alternativa che avete selezionato – con quella estratta automaticamente nelle sale Sisal; ma se vi sentiste particolarmente sfortunati potreste anche optare per la già citata giocata sistemica che si basa sulla scelta di un minimo di 6 ed un massimo di 9 numeri aumentando sensibilmente le vostre chance di vittoria!

Million Day, numeri vincenti di oggi 16 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 13:00

Similmente, chi si sentisse perseguitato alla mala sorte – o, meglio ancora, preferisse massimizzare le opportunità di portarsi a casa un qualche bel bottino – potrebbe anche scegliere di partecipare alla versione Extra del Million Day che si tiene ogni giorno immediatamente dopo l’estrazione classica escludendo dal computo dei numeri potenzialmente sorteggiabili la prima cinquina: le opportunità di vincita dal punto di vista matematico non cambiano (né positivamente, né negativamente), ma d’altro conto la Dea Bendata potrebbe sempre scegliere di premiare la vostra costanza e perseveranza!

