La settimana prosegue e tra impegni di lavoro o magari di università, per i più giovani, non mancano neppure le occasioni per svagarsi e provare a vincere qualche premio importante, nella speranza di cambiare la propria vita. Chi non sogna, infatti, di passare più di una settimana l’anno in qualche splendida isola tropicale oppure di mettere su un’attività che rispecchi i propri interessi? Sono tanti i sogni di ognuno di noi e ci sono alcuni giorni che potrebbero aiutarci a realizzarli una volta per tutti, e tra questi c’è proprio il concorso vincente del Million Day, appuntamento fisso e quotidiano che permette ogni giorno di provare a vincere dei sostanziosi premi. Il gioco è infatti un appuntamento fisso e appunto offre varie estrazioni, ogni giorno. Sono due, infatti, gli appuntamenti quotidiani, il primo alle 13 e il secondo alle 20.30: ognuno può scegliere quello che preferisce, in base alle proprie esigenze e alle proprie preferenze.

Estrazione numeri Million Day vincenti/ Le combinazioni di oggi 24 settembre 2024 delle ore 20:30

Prima di andare a conoscere i numeri fortunati di oggi, che riporteremo in questo articolo nel quale andremo a scoprire le combinazioni vincenti della giornata del 25 settembre riguardanti la prima estrazione, appunto quella delle ore 13.00, ricordiamo a tutti come si può giocare al concorso, seguendo poche ma semplici regole, molto immediate e soprattutto facili da ricordare. I numeri da scegliere sono come sempre cinque e vanno decisi in un range tra l’1 e il 55. Dopo aver optato per la cinquina secondo i propri gusti e magari i propri numeri del cuore, su questa va puntato un euro, che è appunto il costo della giocata. Con un solo euro, i giocatori possono sperare di portare a casa la maxi somma da un milione di euro.

Numeri Million Day, le combinazioni vincenti di oggi 24 settembre 2024/ Estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ANDIAMO A VEDERE LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra MillionDay: –