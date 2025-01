Si ripeteranno ancora una (o meglio: due!) volta oggi gli ormai consueti appuntamenti con il milione in palio nel Million Day e nel sempre associato – ed altrettanto immancabile – Extra MillionDay che con la loro doppia combinazione di numeri vincenti che verranno sorteggiati nella giornata di oggi potrebbero rendere milionario il 321esimo giocatore dal lancio del gioco: questo 2025 – purtroppo – sembra essersi aperto un pochino a rilento, tanto che per veder incoronato il primo nuovo vincitore del Million Day abbiamo dovuto aspettare ben 12 giorni dal primo gennaio; il tutto con un secondo (e per ora l’ultimo) vincitore che è ironicamente arrivato altri 12 giorni dopo, ovvero solamente lo scorso venerdì 24.

Million Day di oggi 26 gennaio 2025/ Estrazione numeri vincenti delle ore 20:30

In entrambi i casi (e a ben guardare è un trend che si ripete ormai da quattro vincite consecutive, fin dallo scorso 19 dicembre) i vincitori si sono registrati nel primo dei due appuntamenti con il Million Day che prevede l’estrazione alle ore 13:00 – e della quale vi riporteremo i numeri vincenti tra queste stesse righe -, ma in realtà è sempre bene ricordare che i concorsi quotidiani sono in totale due con un secondo che si tiene sempre puntualissimo alle ore 20:30 e che prevede – qui qualcuno direbbe ovviamente – l’annuncio di cinque numeri completamente diversi dai primi che vengono sorteggiati ed annunciati.

Million Day, numeri vincenti di oggi 26 gennaio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Tutti e due i concorsi giornalieri – come dicevamo già prima – dopo averci portati alla scoperta della cinquina associata all’ambitissimo milione, saranno poi completati anche da altre due combinazioni che rappresentano i numeri vincenti dell’Extra Million Day: si tratta di una sorta di ‘seconda chance’ riservata a chi è rimasto deluso dal primo sorteggio e che pur di portarsi a casa un premio è disposto ad abbandonare la caccia al milione per ‘accontentarsi’ (si fa per dire!) di un premio da 100mila euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

Estrazione Million Day di oggi 25 gennaio 2025/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30