Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 24 febbraio 2024

MILLION DAY, SI PUNTA ALL’ESTRAZIONE DEL PREMIO MILIONARIO

Il weekend è arrivato ma non si fa attendere neanche oggi, sabato 24 febbraio 2024, l’estrazione del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. La speranza è ovviamente quella di diventare milionari. Il massimo premio non viene assegnato ormai da diverso tempo. L’ultima vincita (ovvero la 277° dal lancio del gioco) risale al 31 gennaio scorso a Brancaleone, in provincia di Riccione. Poi, solo premi minori, che comunque non vanno sottovalutati. È anche per questo motivo che c’è tantissima attesa. Le probabilità di indovinare cinque numeri su cinque sono di 1 su 3.478.761. In molti vogliono sfidare la sorte. L’appuntamento come di consueto è doppio: alle 13.00 e alle 20.30.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 23 febbraio 2024: ecco le cinquine

Prima di scoprire i numeri vincenti di oggi di Million Day ed Extra Million Day, possiamo dare un’occhiata alle statistiche. Per quanto riguarda il concorso principale, il podio dei numeri ritardatari vede in testa il 27, seguito dal 16 e dal 43 e quello dei frequenti è composto dal 54, dal 17 e dal 25. Per quanto riguarda il concorso parallelo, invece, per i ritardatari ci sono in vetta il 52, il 55 e il 41, mentre per i frequenti il 41, il 38 e a parità di punti il 13 e il 6. Ricordiamo che i numeri da scegliere sono compresi tra tra 1 e 55. Dopo avere giocato la propria schedina, è possibile controllare se questa è stata vincente attraverso il sistema integrato nel sito ufficiale del gioco. È sufficiente andare nella sezione “controllo scontrino MillionDAY” e inserire nel campo prestabilito il numero di serie che si trova sotto al codice a barre sul retro dello scontrino di gioco fornito dal ricevitore. Le dita sono incrociate.

Estrazione Million Day/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 22 febbraio 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 17 – 24 – 25 – 32 – 41

EXTRA MILLION DAY: 10 – 11 – 14 – 33 – 52

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLION DAY:

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA