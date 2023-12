Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi giovedì 14 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE

Anche in questo giorno di dicembre, l’appuntamento è con il Million Day, il concorso a premi che mette in palio fino a un milione di euro. Il gioco infatti offre premi importantissimi che partono già da due numeri indovinati e vanno a salire: il massimo il palio è proprio un milione che si otterrà indovinando cinque numeri fortunati.

Il concorso è quotidiano: non va mai in vacanza e si può giocare sempre, 365 giorni su 365. Il gioco offre due estrazioni quotidiane: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. C’è poi un’ulteriore possibilità di vincita: è quella dell’Extra Million Day, il gioco che permette di vincere fino a 100.000 euro aggiungendone solamente un altro. Per quanto riguarda il secondo concorso, i numeri da scegliere sono sempre cinque e vanno decisi dall’1 al 55 così come per il concorso principale.

MILLION DAY: DA QUANTO MANCA LA MAXI VITTORIA?

I premi in palio al Million Day sono tanti: si vince infatti già da due numeri indovinati. Come sempre, però, l’ambizione di tutti i giocatori è quella di portare a casa la maxi cifra da un milione di euro: una cifra che sarebbe in grado di cambiare la vita a chiunque. L’ultima volta che la maxi vittoria è arrivata è stato quasi dieci giorni fa, il 5 dicembre, a Casalnuovo in provincia di Napoli con i numeri 13, 16, 19, 26 e 45. È stata quella la prima vittoria nel mese di dicembre e dunque al momento anche l’unica. La precedente era infatti stata registrata il 25 novembre a Livorno, con i numeri 2, 6, 11, 14 e 15. A novembre erano arrivate invece due vittorie: a Bologna, il 13 del mese, con 9, 27, 32, 34 e 36 e poi a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, l’8 novembre con i numeri 10, 15, 27, 41 e 43.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 6 – 33 – 40 – 49

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

3 – 25 – 43 – 51 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

