Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi sabato 13 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: IL 2024 È FORTUNATO PER IL MILIONE?

Il weekend è arrivato e con esso anche le le estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day, del fine settimana: l’appuntamento infatti si rinnova anche oggi, sabato 13 gennaio 2024. In molti vanno quotidianamente a caccia di ricchi premi con questo gioco, anche perché c’è da dire che nel nuovo anno si sta rivelando molto fortunato. La massima vincita è stata già assegnata in due occasioni. Due giocatori sono diventati milionari: uno l’8 e uno il 9 gennaio scorso. La speranza dunque è che anche le cinquine odierne siano quelle giuste anche per qualche nostro lettore. Esse, come di consueto, vengono doppiamente rivelate alle 13.00 e alle 20.30.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 12 gennaio 2024

In attesa dell’esito delle estrazioni può essere utile ricordare le regole del gioco. L’obiettivo dei partecipanti al concorso è come sempre quello di fare coincidere i propri cinque numeri con quelli estratti in una delle quattro estrazioni. I fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È possibile giocare in ricevitoria oppure comodamente online. Le modalità sono diverse: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (con sistema integrale o ridotto).

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopriamo le cinquine di oggi 11 gennaio 2024

RITARDATARI E FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

In vista delle estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, sabato 13 gennaio 2024, possiamo anche dare velocemente un’occhiata alle statistiche aggiornate del concorso, dato che spesso ispirano i giocatori che sono in dubbio fino all’ultimo sui numeri da giocare. Per quel che riguarda il concorso principale, la classifica dei ritardatari vede adesso in vetta il 24, assente da 62 estrazioni. Dietro, ben distanti, ci sono il 22 e il 5, che mancano rispettivamente da 34 e 33 estrazioni. La classifica dei frequenti invece ha in testa il 54 con 80 presenze, seguito dal 17 con 70 apparizioni e il 25 con 65 ripetizioni.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopriamo le cinquine di oggi mercoledì 10 gennaio 2024

Andiamo ora alle statistiche dell’Extra MillionDay, il concorso parallelo. Nella classifica dei ritardatari in vetta abbiamo il 55, che non si vede da 72 estrazioni. A completare il podio sono il 6 e il 32, rispettivamente fuori da 36 e 33 estrazioni. La classifica dei frequenti invece ha come dominatore indiscusso il 41, che si è ripetuto per 76 estrazioni. A inseguirlo ci sono il 6, con 66 apparizioni, e la coppia composta da 38 e 12, presenti 65 volte. Tutto nell’attesa delle estrazioni odierne.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13.00

3 – 17 – 22 – 47 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13.00

25 – 30 – 31 – 33 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA