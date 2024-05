Million Day, numeri vincenti/ Le combinazioni dell’estrazione del 8 maggio 2024

MILLION DAY: LE VITTORIE DEL CONCORSO QUOTIDIANO

Torna anche oggi il Million Day, che come al solito offre due possibilità per portare a casa qualche bel soldino e in alcuni casi anche premi importantissimo che arrivano a 1.000.000 euro. Come abbiamo visto più volte, sono due gli appuntamenti quotidiani del gioco: il primo è ad ora di pranzo, alle 13, mentre il secondo in orario serale, alle 20.30. Il concorso offre dunque ogni giorno, due volte al dì, la possibilità di vincere proprio un milione e seppur difficile, questo riesce spesso a tanti giocatori. L’ultima volta, la vittoria da sei zeri, è riuscita solo pochi giorni fa a Milano. Il 6 maggio ha infatti vinto, con estrazione serale, un fortunato con i numeri 6, 19, 32, 42 e 53. Si è trattato del primo milionario del mese di maggio, mentre ad aprile la vittoria era riuscita a ben cinque giocatori.

Il premio più ambito è certamente quello massimo da un milione ma attenzione: anche chi non indovinerà tutti e cinque i numeri potrà portare a casa dei soldini importanti indovinando combinazioni da 4, 3 o 2 numeri. I premi ovviamente scendono con meno numeri indovinati, ma nonostante ciò il concorso si rivela sempre molto fortunato e amato dai giocatori italiani, anche perché consente di giocare in modo facile e al solo costo di un euro. Allora, anche in questo mercoledì 8 maggio, auguriamo buona fortuna a tutti coloro che hanno deciso di sfidare la sorte per vincere i premi del Million Day!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DEL GIOCO

ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 27 – 37 – 45 – 53

EXTRA MILLION DAY: 14 – 33 – 34 – 43 – 54

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











