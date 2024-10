In questo mercoledì 23 ottobre, come ogni giorno è possibile prendere parte al concorso del Million Day che in palio mette dei premi importantissimi che arrivano, come spesso ricordiamo, a un milione di euro. Prima di andare a conoscere quelle che sono le cinquine fortunate di oggi nell’estrazione serale delle 20.30, andiamo a vedere qualche regola in modo da poter ricordare a mente fresca come si partecipa al concorso. Per giocare all’estrazione del Million Day basta scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Dopo aver deciso qual è la combinazione vincente sulla quale si vuole puntare, basta avanzare la giocata sull’estrazione che si preferisce: si può infatti scegliere di partecipare a quella delle 13.00 o ancora a quella delle 20.30. Il costo è di un euro e allo stesso modo di un euro è il prezzo del gioco dell’Extra Million Day che mette invece in palio 100.000 euro, trattandosi di un concorso aggiuntivo, una seconda chance di vincita.

Million Day numeri vincenti di oggi 23 ottobre 2024/ Le cinquine delle ore 13.00

I giocatori hanno la possibilità di partecipare al Million Day seguendo varie regole che non sono molte né troppo complicate. I partecipanti avranno modo di giocare con estrazione semplice, giocando cinque numeri e puntando su questi un euro. C’è poi anche una seconda giocata chiamata estrazione plurima: così facendo i giocatori potranno giocare più di una cinquina nel caso in cui siano un po’ indecisi sul da farsi e sulle cinquine da giocare. Infine l’ultima chance per i giocatori è quella di partecipare con un’estrazione sistemistica: questo vuol dire che si può giocare con un sistema che può essere ridotto o integrale. In questo modo aumentano sicuramente le possibilità di vincita essendo più probabile ottenere una vittoria. Andiamo ora a vedere i numeri vincenti delle 20.30.

Numeri vincenti Million Day, estrazione di oggi 22 ottobre 2024/ Le cinquine fortunate di oggi alle 20.30

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DEL GIORNO ALLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –