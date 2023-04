MillionDay e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 24 aprile 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Che fare in queste ultime ore che ci separano dalla seconda estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 24 aprile 2023? La risposta migliore è dare una bella occhiata approfondita alle statistiche di gioco, per carpire i segreti dei numeri e mantenere la mente allenata in vista delle prossime scommesse. Siete pronti?

Come prima cosa partiamo dalla classifica dei numeri frequenti, calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni, per quanto riguarda il Million Day. Segnaliamo l’11, il 24, il 43 e il 54 che finora hanno collezionato 8 estrazioni a testa, mentre il 48 ha accumulato già 10 presenze. Se passiamo poi alla variante di gioco Extra MillionDay ci imbattiamo nell’8, nel 12 e nel 18 con 9 serate a testa, mentre in cima alla classifica troviamo il 28 e il 41 con le loro 10 estrazioni.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Un’altra statistica interessante che vi proponiamo, approfittando dell’attesa per l’estrazione serale, è quella che indica i numeri ritardatari. Andando a vedere i dettagli, scopriamo che nel MillionDay il 41 manca da 23 serate, il 3 e il 22 da 24 turni, il 31 da 25 estrazioni e il 32 manca da ben 44 sorteggi.

Per quanto riguarda i grandi assenti dell’Extra MillionDay, la top five si compone dei numeri 54 (25 assenze), 49 (26 turni), 3, 52 e 55 con 33 assenze a testa.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Prima di scoprire le cinquine fortunate di Million Day ed Extra MillionDay, è il momento di parlare delle regole e delle modalità di gioco! La schedina è disponibile in ricevitoria ma anche online, e si compila con dei numeri compresi tra 1 e 55 scegliendo tra i diversi sistemi di gioco a disposizione. Per esempio, se optate per la giocata singola potete puntare su una cinquina completa, con la plurima su più di una cinquina (fino a un massimo di 10 online) mentre i sistemi integrale e ridotto vi permettono di spaziare dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay prevede un’estrazione a parte che avviene subito dopo quella principale, prendendo in considerazione i 50 numeri rimanenti da cui ne saranno pescati 5. I premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al Million Day.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 APRILE 2023 DELLE ORE 13

30 – 42 – 48 – 53 – 54

30 – 42 – 48 – 53 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 APRILE 2023 DELLE ORE 13

7 – 16 – 28 – 31 – 32

7 – 16 – 28 – 31 – 32

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 24 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30











