LA SECONDA ESTRAZIONE DI OGGI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Il Million Day è cambiato, ma non l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 4 aprile 2023! Il primo sorteggio di oggi si è tenuto alle ore 13, una novità a cui i giocatori si stanno abituando rapidamente, e mentre attendiamo l’appuntamento serale delle 20.30 possiamo fare un veloce riepilogo di come si riscuotono i premi se avete giocato online tramite App MyLotteries. La modalità è piuttosto semplice: se scoprite di esservi aggiudicati una cifra fino a 10.500 euro, non dovrete fare altro che attendere che vi siano accreditate direttamente sul vostro conto di gioco.

Massimiliano Minnocci ai servizi sociali/ Er Brasiliano non pagò bar e aggredì agenti

A questo punto potete incassarle con un prelievo dal conto tramite uno dei metodi consentiti dal sito di gioco. Se invece avete vinto una cifra maggiore, dovrete rivolgervi a una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma.

LA PRIMA ESTRAZIONE DI OGGI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Sta per avere luogo la prima estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 4 aprile 2023! L’appuntamento è alle ore 13 e consentirà di assistere fin da subito al sorteggio delle prime due cinquine fortunate della giornata. Per non farci trovare impreparati può essere utile andare a esaminare le statistiche di gioco, ma prima ancora vi suggeriamo un facile trucco per capire subito se la vostra giocata è andata a buon fine dopo questa prima estrazione.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 aprile 2023: le cinquine

Per effettuare un controllo rapido e senza errori vi basta trascrivere il numero della vostra schedina nella sezione apposita del sito del Million Day, oppure potete ripetere questo stesso procedimento nella App MyLotteries. Tramite la app potete anche scegliere se inquadrare il QR code presente sullo scontrino di gioco oppure se inserire manualmente il numero di serie della giocata. Il controllo della vostra schedina può essere effettuato anche presso una ricevitoria autorizzata da ADM, ricordando però che ogni verifica può essere effettuata soltanto dopo che è stato pubblicato l’esito delle estrazioni ufficiali.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)

DUE NUOVE ESTRAZIONI PER MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Sta per cominciare una nuova giornata di caccia al milione con l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 4 aprile 2023. Un appuntamento che si è sdoppiato in due momenti della giornata, con il primo sorteggio che si terrà puntuale alle 13 e il secondo che manterrà il consueto orario alle 20.30. Restate con noi per scoprire regole, modalità di gioco e di riscossione dei premi, ma come prima cosa vediamo insieme che cosa si vince.

Nel Million Day, le vincite partono indovinando due dei cinque numeri fortunati. Con due numeri portate a casa due euro, con tre cinquanta euro e con quattro mille euro. Con la cinquina completa c’è naturalmente l’ambitissimo milione di euro. Che dire dell’Extra MillionDay? Anche qui il primo premio arriva con due numeri e vale quattro euro. Si passa a una vincita da cento euro con tre numeri, da mille euro con quattro numeri e da centomila euro con tutti e cinque gli “extra” numeri.

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

In attesa dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay vediamo insieme le statistiche di gioco, così da capire se ci sono dei numeri che potrebbero rivelarsi più interessanti rispetto agli altri. Come prima cosa vediamo la top five dei numeri frequenti, calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni. Partiamo vedendo che cosa succede nel Million Day: qui abbiamo la tripletta composta dal 5, dal 9 e dal 54 che segna 9 presenze ciascuno. A seguire ecco il 49 con 10 estrazioni e poi il 23 che primeggia con le sue 12 serate.

Un’analoga classifica si può stilare anche per la variante di gioco Extra MillionDay, dove troviamo il 54 con 9 presenze, il 37 e il 40 con 10 turni alle spalle, il 53 con 11 estrazioni e infine il 42, che svetta con 13 partecipazioni,

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

È il momento di passare ora ad analizzare i numeri ritardatari, che stanno accumulando ritardi interessanti, anche superiori a un mese, e che gli scommettitori tengono d’occhio per capire in anticipo quando potrebbero tornare a farsi vedere sul piccolo schermo. I grandi assenti del MillionDay sono il 18 con 29 assenze, il 13 che manca da 32 estrazioni, il 36 che ha saltato gli ultimi 33 turni, l’11 che manca da 34 serate e il 42 che ha collezionato 44 assenze.

Se guardiamo alla variante di gioco Extra MillionDay abbiamo il 6 e il 30 a braccetto con 31 assenze, poi ecco il 27 che manca da 35 turni, il 19 che 42 assenze e il 36 che ha collezionato la ragguardevole cifra di 65 assenze.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Sapete già tutto sulle regole e sulle varie modalità di gioco a disposizione degli scommettitori? Se la risposta è no o se non siete sicuri di conoscere proprio tutto, permetteteci di dire che siete nel posto giusto. Iniziamo dalle regole per partecipare al MillionDay e all’Extra MillionDay: compilando l’apposita schedina online oppure in ricevitoria dovete scegliere dei numeri tra 1 e 55. In base alla modalità di gioco prescelta potete scegliere diverse combinazioni e, quindi, più o meno numeri: la giocata singola consiste in una cinquina completa, la plurima in più di una cinquina mentre i sistemi integrale e ridotto escono dalla modalità delle cinquine e vi permettono di scegliere dai 6 ai 9 numeri.

La variante di gioco Extra MillionDay consiste in una seconda possibilità per le vostre combinazioni, perché l’estrazione avviene subito dopo quella principale e quindi prende in considerazione i 50 numeri rimanenti, da cui ne saranno pescati 5. È interessante sottolineare che i premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 APRILE 2023 DELLE ORE 13

12 – 13 – 36 – 39 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 APRILE 2023 DELLE ORE 13

8 – 10 – 28 – 32 – 47

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

19 – 20 – 36 – 43 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

4 – 12 – 38 – 40 – 44

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA