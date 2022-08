Milly Carlucci cerca nuovi maestri per Ballando 2022: “Non trova pace”/ Dopo l’addio di Vito Coppola…

Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci cerca nuovi maestri

Milly Carlucci è alla ricerca di nuovi maestri per la prossima edizione di Ballando con le stelle, che torna su Rai 1 dall’8 ottobre. Nella nuova edizione non ci sarà Vito Coppola, il vincitore della scorsa edizione in coppia con Arisa. Il ballerino, 29 anni, ha deciso di lasciare il programma di Rai 1 dopo aver ricevuto una calorosa offerta dalla BBC inglese che lo ha scelto come coach di Strictly come dancing!, versione originale del format di Ballando con le stelle. Secondo quanto riportato da Nuovo Tv, la Carlucci avrebbe accolto con gioia la notizia, diversamente da quanto successo con il forfait di Raimondo Todaro dopo 15 anni insieme.

Il ballerino, infatti, ha deciso di passare ad Amici di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di insegnate di ballo. “Milly vuole controllare tutto, Maria lascia più liberato”, ha detto Todaro, come riporta Nuovo Tv. Ora però la conduttrice “non trova pace”, scrive il settimanale, in quanto ancora alla ricerca di nuovi maestri per la prossima edizione del suo show in prima serata.

I maestri di ballo che hanno detto addio a Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le stelle sarà la prima senza Simone Di Pasquale. Il ballerino aveva annunciato il suo ritiro lo scorso dicembre, dopo 16 anni di performance nello show di Rai 1: “Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile”. La sua ultima partner è stata Bianca Gascoigne per il ripescaggio. Anche Sara Di Varia, nel cast di Ballando dal 2009, ha deciso di lasciare il programma: “Lei ha deciso di finire questa esperienza perché un atleta deve sapere anche quando è il momento di ritirarsi. Quindi ha deciso che qui si chiude”, aveva commentato la Carlucci a dicembre 2021. La prima ballerina a lasciare Ballando con le stelle è stata Natalia Titova, passata nel 2015 ad Amici. Anche Samantha Togni ha detto addio al programma di Milly Carlucci e ora vive a Dubai con il marito Mario Russo.

