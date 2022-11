Milly Carlucci: “Espulsione Enrico Montesano da Ballando? Umanamente dispiaciuta”/ “Lui si scusa e gli credo”

Milly Carlucci sul caso Enrico Montesano: “Sono d’accordo con la decisione della Rai di espellerlo ma…”

Inevitabile per Milly Carlucci aprire l’argomento Enrico Montesano nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle 2022. Ricordiamo che in settimana il concorrente è stato espulso dal programma dopo aver indossato, durante le prove, una maglietta fascista (e si sarebbe anche reso protagonista del ‘saluto romano’). La Carlucci, in diretta, parla di decisione della Rai nata dai “principi ispiratori del mandato di servizio pubblico”; e specifica: “[…] questa è la nostra azienda, la mia Rai e qualsiasi decisione lei prenda noi ci uniformiamo a lei.”

Se la decisione della Rai è dunque tanto irrevocabile quanto rispettata da tutto il team di Ballando, Milly Carlucci ammette comunque di essere dispiaciuta dell’uscita di scena di Enrico Montesano.

Milly Carlucci “umanamente dispiaciuta per l’espulsione di Montesano”

“Io come direttore artistico di questo programma chiaramente sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra su questa pista – ha ammesso Milly Carlucci in diretta a Ballando con le stelle, spiegando – perché il loro contributo artistico è importante e hanno sempre fatto delle cose meravigliose. Sono poi umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico.”

In merito a Montesano, la Carlucci ha infine spiegato di averlo spesso sentito in questi giorni: “Lui ha detto che lui, a sua volta, si dispiace di tutto quello che è successo, se quello che è capitato ha offeso gli spettatori a casa e se ne scusa con tutti. Io credo alla sua buona fede, anche perché, sentendolo in questi giorni, me l’ha sempre detto in modo accorato.”

