Milly Carlucci/ “Io generalessa? Non mi offendo, in tv pulisco anche il pavimento!”

Milly Carlucci, ospite di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 16 marzo 2023, ha presentato la nuova edizione de “Il Cantante Mascherato“, al via sabato 18 marzo 2023. La presentatrice ha scherzato con la “Signora del sabato sera” della rete ammiraglia di viale Mazzini, sottolineando come in molti la chiamino “generalessa” per la sua precisione e i suoi schemi collaudati a livello televisivo: “Non mi offendo – ha ironizzato Milly Carlucci –! Pulisco anche il pavimento quando è pieno di robaccia, non mi spiace che mi chiamino generalessa”.

Libia, sparite 2,5 tonnellate di uranio/ La denuncia di AIEA “Scomparsi 10 container"

MILLY CARLUCCI: “DOBBIAMO CERCARE IN TUTTI I MODI DI NASCONDERE LE VOCI FAMOSE”

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Milly Carlucci ha evidenziato che, durante ‘Il Cantante Mascherato’, la missione degli autori e della regia è quella di tentare in tutti i modi di nascondere e camuffare le voci famose. Tante volte bisogna addirittura cambiare genere musicale: “Le voci dei cantanti professionisti sono riconoscibili. A Katia Ricciarelli, per esempio, facemmo fare il rap, a Mietta la lirica. Tante volte chiediamo ai nostri concorrenti di stonare apposta”. Per ciò che concerne le maschere, i concorrenti scelgono assieme a Milly Carlucci il personaggio da interpretare.

LEGGI ANCHE:

McDonald's e Pachino Igp, siglato l'accordo/ 250mila kg di pomodori ogni anno"Tossicodipendenti fuori dal carcere"/ Delmastro: "Rieducazione in comunità di cura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA