Milly Carlucci/ “Non mi sento una Pippo Baudo in gonnella”

Milly Carlucci è la padrona di casa di “Andrea Bocelli Roma“, l’evento musicale con protagonista il tenore internazionale. Intanto in questi giorni la popolare conduttrice ha svelato la giuria della nuova edizione di Ballando con le Stelle smentendo così le voci di una possibile uscita di scena di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. L’annuncio è arrivato sui social dove la Carlucci ha rivelato: “oggi sono arrivata qua e Federico mi ha chiesto se ho confermato o meno la giuria. Gli ho detto che rimane quella che è, anche se ci sono persone che mi chiedono di cambiare Selvaggia Lucarelli”. Federico, il proprietario del bar l’ha interrotta dicendole: “al di là del ballo, il bello del programma è proprio la giuria perché è variegata. Ci sono personaggi che criticano il ballo fine a se stesso, altri il comportamento, altri il giudice che sta criticando. E’ lo spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei niente”. Giancarlo De Andreis allora interviene domandando: “neanche Mariotto?” a cui è il signor Federico a rispondere dicendo “nemmeno Mariotto. Quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità. E’ l’unica giuria politicamente corretta perché ci sono tutti”.

Milly Carlucci è prontissima a tornare su Rai1 con una nuovissima edizione di Ballando con le Stelle, il popolare dance show che nel corso degli anni ha lanciato diversi personaggi nel mondo del cinema e dello spettacolo. Intervistata da SuperGuida Tv, la conduttrice ha precisato: “sono lusingata dal paragone con Pippo Baudo ma non mi posso mettere alla sua altezza. Pippo è stato il talent scout per eccellenza della televisione italiana. Durante questi anni di “Ballando con le stelle” ho avuto la possibilità di avvicinare tante persone che oggi stanno avendo una brillante carriera. Penso per esempio a Michele Morrone che sta avendo tanta fortuna nel cinema”. La conduttrice è felice che diversi personaggi che si sono messi in gioco nel dance show siano riusciti a trovare il successo, ma fa una doverosa precisazione: “sono contenta se le persone che abbiamo tenuto sotto la nostra ala riescano a spiccare il volo e a fare delle cose importanti. Non mi sento però una Pippo Baudo in gonnella”. Infine parlando di progetti e sogni nel cassetto rivela: “finora ho avuto la possibilità di fare la prima serata. Tralasciando la fiction considerando che ho partecipato con piccoli ruoli, mi viene voglia di esplorare. Penso ai talk in seconda serata o anche al daytime”.

