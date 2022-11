Milly Carlucci/ “Telefonata Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli? Ne parleremo…”

Milly Carlucci, intervistata dall’inviato della trasmissione “Oggi è un altro giorno” Valerio Scarponi, ha commentato il caso legato alla telefonata che Dario Cassini, concorrente di “Ballando con le Stelle”, avrebbe fatto alla giurata Selvaggia Lucarelli prima della puntata di sabato scorso, per chiederle, stando a quanto dichiarato in diretta televisiva dalla diretta interessata, di mantenere i voti bassi che gli aveva sempre dato in quanto funzionavano per il suo personaggio. Una situazione che Lucarelli ha denunciato e di fronte alla quale Dario Cassini non ha smentito, ma ha provato a ridimensionare l’accaduto e a dargli quella che, a suo avviso, è la sua giusta collocazione.

Selvaggia Lucarelli choc su Dario Cassini: "Mi ha chiamato per condizionare il giudizio"/ Bomba a Ballando!

MILLY CARLUCCI: “PARLEREMO IN SETTIMANA CON DARIO CASSINI”

La conduttrice di “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci, ha dichiarato di fronte alle telecamere di “Oggi è un altro giorno che, a proposito del Cassini-gate, “siamo rimasti davvero fulminati. Ne parleremo in settimana, perché è stata una cosa che non ha pagato, mi dispiace. Sono convinta che la chiamata di Dario a Selvaggia sia stata fatta in buona fede, visto che loro si conoscevano da prima di Ballando. Sono sicura che lui ha fatto una chiamata a cuor leggero, invece bisogna stare attenti, perché le cose possono anche ritorcertisi contro”.

