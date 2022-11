Selvaggia Lucarelli choc su Dario Cassini: “Mi ha chiamato per condizionare il giudizio”/ Bomba a Ballando!

Selvaggia Lucarelli lancia la bomba su Dario Cassini: “Mi ha chiamato per influenzare il mio giudizio a Ballando con le stelle”

La nuova puntata di Ballando con le stelle si apre tra polemiche e rivelazioni shock. La prima coppia ad esibirsi è quella composta da Dario Cassini e Lucrezia Lando. Nel video che anticipa la performance, Cassini si dice risentito con Selvaggia Lucarelli e la accusa di abbassare i suoi voti per poter avvantaggiare il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. L’accusa indispettisce non poco Selvaggia che, dopo averla fermamente negata, porta a galla una telefonata fattagli proprio da Cassini poche ore prima dell’inizio della puntata.

“Io da quando è iniziata questa edizione di Ballando non ho mai chiamato i miei colleghi giurati per dire loro qualcosa, perché credo di avere il dovere di non condizionare nessuno.” esordisce Selvaggia, che poi lancia la bomba “Stasera alle ore 18.30 mi squilla il telefono ed eri tu che mi dici ‘Ciao Selvaggia, volevo dirti che è tutto finto quello che faccio, in realtà mi serve per il mio personaggio, in realtà tutto questo mi dà luce quindi stasera dammi tre perché mi è molto utile!”

Dario Cassini pronto a ritirarsi dopo le accuse

L’accusa bomba di Selvaggia Lucarelli prosegue: “Inoltre nella clip hai detto che io voglio tirarti fuori cose brutte sugli altri concorrenti, la verità è che tu mi hai detto che ci sono almeno cinque persone che ballano peggio di te”. Ad interromperla è Milly Carlucci che spezza la tensione con una pausa pubblicitaria, poi si torna con la replica di Dario Cassini.

“Oggi mi sono sentito di fare uno squillo a lei e a Fabio e se ho sbagliato mi scuso, – spiega Cassini, che si dice pronto a ritirarsi – ma al punto tale da dire che se secondo voi questo comportamento è sbagliato, io sono pronto a fare un passo indietro e a lasciare la gara.” La gara però per lui continua.

