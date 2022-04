Milo Brunetti, fidanzato Francesca Fialdini/ Chi è il facoltoso odontoiatra di Lecco?

Chi è Milo Brunetti, il fidanzato di Francesca Fialdini

Milo Brunetti è un facoltoso odontoiatra nativo di Lecco, il nome dell’uomo è diventato molto popolare, soprattutto perchè legato al nome della compagna, la conduttrice Francesca Fialdini.Il primo sito a raccontare della storia dell’uomo e della conduttrice fu Dagospia che svelò il nome del Brunetti. Milo è nato ad Oggiono, in provincia di Lecco ed ha conseguito la laurea in Medicina presso l’Università degli studi di Genova. I due, che sono fidanzati da molto tempo, non erano mai venuto allo scoperto. Anzi, la conduttrice durante il programma “Da noi…a ruota libera” aveva affermato di avere un fidanzato e di essere molto presa senza, però, rivelare il nome e altri dettagli. L’uomo ha rivelato, invece, di essere fidanzato ufficialmente tramite il suo profilo ufficiale di Facebook.

Francesca Fialdini, carriera e relazione con Milo Brunetti

Francesca Fialdini, si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico, grazie alla sua presenza in molti programmi televisivi e radiofonici, tra questi ricordiamo:il Radiogiornale (Radio Vaticana, 2004), Un’estate fa (Rai Radio 1, 2010), Milledonne e un uomo (Rai Radio 2, 2020) e Radio 2 a ruota libera (Rai Radio 2, dal 2021). Come scritto in precedenza è legata sentimentalmente a Milo Brunetti e ad oggi la coppia è più innamorata che mai. La loro relazione, infatti, va a gonfie vele e la conduttrice non ha tenuto nascosto il suo desiderio di diventare presto in tre e diventare, quindi, una mamma. La coppia però, sembrerebbe, non vivere sotto lo stesso tetto. Durante un’intervista dalla famosa Caterina Balivo, tempo fa, la conduttrice aveva dichiarato di aver passato una quarantena lontana dalla persona che ama.

