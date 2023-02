Mimma Fusco chiama al GF Vip Attilio Romita: “Furiosa per un biglietto a Sarah”/ Lui nega ma lei lo mostra

Mimma Fusco telefona ad Attilio Romita in diretta al GF Vip: ‘colpa’ di un bigliettino a Sarah Altobello

Colpo di scena sul finale della nuova diretta del Grande Fratello Vip. È Alfonso Signorini a svelare l’aneddoto accaduto durante la pausa pubblicitaria che ha visto protagonista Attilio Romita. “Mimmuzza pare sia furiosa per un bigliettino che lui avrebbe lasciato a Sarah Altobello”, anticipa il conduttore. Attilio, che era uscito dallo studio proprio per parlare al telefono con Mimma Fusco, rientra in grande agitazione.

ATTILIO ROMITA E MIMMA FUSCO SI SONO LASCIATI?/ "Non mi ha cacciato di casa ma dovrò riconquistarla"

Svela dunque di aver ricevuto proprio da Mimma una segnalazione secondo la quale Sarah avrebbe detto, durante la pubblicità, che Attilio le avrebbe lasciato un bigliettino nel suo beauty prima di uscire dalla Casa.

Attilio Romita ‘incastrato’ da Sarah Altobello: lui attacca, fischi dal pubblico

Attilio Romita però nega, usando toni e parole molto duri nei confronti della Altobello, che viene da lui accusata di volerlo incastrare. La risposta di Sarah è però piccata: “Ve lo mostro allora!” Così si reca nel suo beauty e mostra alle telecamere il bigliettino in questione che scatena l’applauso del pubblico. Attilio però si giustifica: “Di quei bigliettini ne è pieno il GF! Canta e balla che ti riesce meglio! Questa mi vuole rovinare!” Parole che scatenano i fischi del pubblico presente e le critiche di molti, in studio e non, nei confronti di Romita.

Chi è Alessia, la figlia di Attilio Romita/ Vita privata e rapporto col padre

LEGGI ANCHE:

Attilio, bacio appassionato con Nicole al GF Vip/ Signorini: "Te le vai a cercare!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA