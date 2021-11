Mimmo Rollo è morto/ Addio all’agente di Miss Italia che scoprì Manila Nazzaro

Mario Rollo, noto talent scout, è morto stroncato da un male incurabile, stando a quanto riporta Ansa. Titolare dell’agenzia Parole & Musica, è stato un agente esclusivista per la Puglia del concorso di Miss Italia. A lui si deve la scoperta di alcuni volti famosi come quello di Manila Nazzaro, incoronata Miss Italia nel 1999. Ad annunciare la sua morte è stata la moglie Lidia Morelli con un lungo e toccante post pubblicato su Facebook. In questo la donna ha rimarcato il grande amore che la legava a lui, padre dei suoi figli e uomo dal grande cuore. Ha quindi indicato a chiunque volesse dargli un ultimo saluto il luogo, la data e l’ora del funerale.

Mimmo Rollo è morto: l’addio della moglie Lidia Morelli

Questo il lungo messaggio con il quale Lidia Morelli ha salutato per l’ultima volta suo marito Mario Rollo. “Dopo una lunga malattia combattuta con coraggio, dignità, discrezione e grande sopportazione, Mimmo non ce l’ha fatta. Ieri sera ci ha lasciati. – ha annunciato la donna, sottolineando il grande amore che li legava – Ho perso il mio grande amore, il padre dei miei figli, il mio migliore amico, il compagno di viaggi ideale, il complice di una vita. Il mio cuore sanguina. Il dolore è immenso.” Infine le indicazioni per partecipare all’ultimo saluto all’uomo: “Per gli amici che volessero salutarlo per l’ultima volta, oggi alle 15:30 si terrà la Santa Messa presso la chiesa di Gesù e Maria in piazza Umberto Giordano, Foggia”.

