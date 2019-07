Mina/ La Tigre di Cremona: una carriera iniziata per scherzo… (Techetechetè)

Un posto d’onore per Mina a Techetecheté Superstar che andrà in onda nel preserale di Rai 1 di oggi, sabato 27 luglio 2019. Una puntata speciale sulla tigre di Cremona ed i suoi maggiori successi, che le hanno permesso di domare il tempo e lo spazio e diventare immortale. Le sue canzoni hanno conquistato milioni di fan di tutte le generazioni, oltrapassando il confine dell’età ed entrando nella storia della discografia italiana. Storica anche la sua presenza in Studio Uno grazie alla rubrica L’uomo per me, sulla falsa riga della sua celebre canzone del ’65. La popolarità di Mina in quegli anni è già al centro dell’attenzione pubblica e lo dimostrano i tanti ospiti che riesce a far intervenire alla sua corte, come il Principe Antonio De Curtis, in arte Totò ed il collega, allora giovanissimo, Adriano Celentano. Il suo spazio dedicato al mondo dello spettacolo sarà fra i più richiesti per diverse edizioni, ma non saranno solo gli ospiti scelti da Mina per le diverse occasioni a regalarle un nuovo primo piano. Nell’edizione del ’66 del programma interpreta infatti in sequenza degli estratti di alcune delle sue hit, da Due note a Brava fino a Se tu non fossi qui, E se domani e Un bacio è troppo poco, grazie al sostegno dell’orchestra guidata da Bruno Canfora.

Mina: una carriera iniziata per scherzo

Quella di Mina è una carriera iniziata quasi per scherzo alla Bussola, mentre si trova in vacanza a Forte dei Marmi con gli amici: Mina muove i primi passi nel mondo della musica grazie al microfono del locale di Marina di Pietrasanta ed attira subito l’interesse del proprietario Sergio Bernardini che le offre di fare altre serate solo per cantare. La sua voce è già in grado di sfidare i Big della musica internazionale, ma sarà la band Happy Boys a lanciarla definitivamente alla fine degli anni Cinquanta. Rimane nella storia il bis chiesto a gran voce dagli spettatori di un concerto a Rivarolo del Re, che le apre le strade della televisione. Sarà però grazie al brano Tintarella di luna scritto a due mani da Bruno De Filippi e Franco Migliacci a darle la possibilità di assaggiare la vera popolarità.

Per la prima volta Mina conquista l’hit-parade con la prima posizione e sbarca all’estero, tanto da permetterle di duettare con Betty Curtis al Festivald di Sanremo del ’60. La Spagna la acclama, l’Italia la vuole in tv e la Francia la convoca per alcune esibizioni di grande successo. E’ il volto più amato dagli italiani e lo dimostra la scelta di Antonello Falqui di volerla alla guida di Studio Uno nel ’65. Non è un caso invece che Techetechetè abbia scelto di affiancarla a Raffaella Carrà per lo speciale di questa sera. Le due icone dello spettacolo italiano hanno infatti collaborato nel varietà Milleluci del ’74, per otto puntate.

Mina ancora sulla breccia dell’onda

Mina è ancora una delle artiste più richieste dal pubblico e dai colleghi, nonostante le sue apparizioni siano diventate negli anni sempre più rare. Uno degli ultimi a manifestare il forte interesse per un’accoppiata vincente è Al Bano Carrisi, che di recente ha rivelato al settimanale Oggi di poter accettare un’eventuale conduzione del Festival di Sanremo proprio al fianco della Mazzini. Al Bano e Mina così potrebbe prendere il posto dell’ormai consolidato Al Bano e Romina: “Non può funzionare”, ha ribadito parlando della storica compagna di vita ed ex moglie, specificando perché non si vedrebbe con la Power in questa possibile occasione. Anche Gino Paoli ha voluto ricordare la sua esperienza professionale con Mina durante una puntata di Che tempo che fa, in collegamento con il suo immortale brano Il cielo in una stanza.

Sembra infatti che Mina abbia preteso di interpretare la canzone nonostante diversi colleghi avessero già detto numerosi no al cantautore, per poi esplodere in un pianto inspiegabile al termine dell’esecuzione. Sono tanti gli artisti uomini che nel corso dei decenni hanno scritto canzoni su misura per la nota Tigre di Cremona, ma ben poche donne. Come ricorda La Gazzetta dello Spettacolo, fra queste troviamo Loriana Lana che per lei ha realizzato Quando la smetterò. “Una storia vera, vissuta sulla mia pelle”, specifica l’autrice svelando di aver proposto il testo a Mina solo diversi anni dopo la sua scrittura. E sembra proprio che alla cantante sia piaciuto molto, visto che lo ha selezionato per la scaletta del suo disco Le migliori, realizzato con Adriano Celentano.

