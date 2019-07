Mondo Marcio/ Ecco come è nata la collaborazione con Mina (Battiti Live)

Spazio ancora una volta per la musica rap al Battiti Live. Per questo motivo, stasera calcherà il palcoscenico dell’evento anche Mondo Marcio. “Angeli e demoni” in duetto con Mina, è la proposta della serata del rapper tornato a pieno regime. Circa tre mesi fa è uscito “Uomo”, il nuovo lavoro discografico prodotto con la partecipazione di Swede di 808 Mafia di Miami e i producer newyorkesi Muzicheart e Fastlife Beats e Marco Zangirolami. Il disco contiene importanti collaborazioni e l’intero lavoro è stato anticipato da quattro video/documentari: “Origini”, “La Città”, “Ambizione”, “Leggenda”. Proprio sulla collaborazione con Mina, intervistato da Radio 105 ha svelato: “In realtà è nato un bellissimo rapporto nel 2014, quando ho fatto il mio album usando dei campioni originali di alcune sue canzoni. Due anni dopo ho scritto una canzone per lei e Celentano, Se mi ami davvero, e quando stavo scrivendo questo album avevo una canzone che mi sembrava perfetta per lei”.

Mondo Marcio, “Uomo” è l’ultimo lavoro discografico

Mondo Marcio, ha presentato il concept del nuovo disco in questo modo: “Nell’era dove l’immagine patinata di Photoshop fa da padrona, e dove il numero di like sotto alle nostre foto definisce il nostro stato sociale, “UOMO!” è una celebrazione della natura umana, unica anche per i suoi difetti. In “UOMO!” racconto anche la storia e la rivincita di un ragazzino che si è affacciato alla scena musicale quando aveva solo 16 anni e che ora ritorna con un album che meglio di qualsiasi altro racconta la maturazione da ragazzo, appunto, ad uomo”. Ecco, a seguire, anche la tracklist completa: Top Five, Questi palazzi feat. Gudda Gudda, Origini (skit), DDR (Dio Del Rap), Leggenda Urbana, Vida Loca, Fuck up the world feat. Dave Muldoon, La Città (skit), Angeli e Demoni feat. Mina, Sogni nella bottiglia, Ambizione (skit), Nuova scuola, La canzone che non ti ho mai scritto, Leggenda (skit).

