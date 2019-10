Mina riappare in foto su Instagram/ Scatto social dopo anni di assenza dalle scene

Sono trascorsi 41 anni dal suo addio alle scene, ma Mina non ha mai smesso di fare musica e di far innamorare i suoi fan. Ma riecco la tigre di Cremona: l’artista è riapparsa in foto su Instagram grazie alla figlia Benedetta Mazzini. Tramite il proprio profilo social, la giovane ha pubblicato uno scatto che ritrae la cantante di “Acqua e sale” e “Parole parole” insieme al genero mentre «guarda video di gangsta rapper venezuelani», come spiega Benedetta. Mina si intravede di spalle mentre è seduta sul divano, intenta a guardare un videoclip musicale in televisione. Uno scatto in clima familiare, anche se non mancano gli inseparabili occhiali da sole e lo chignon che l’ha resa famosa in tutto il mondo. E il post ha raccolto migliaia di like nel giro di poche ore, con molti utenti che sognano il ritorno sul piccolo schermo della leggenda della canzone italiana…

MINA RIAPPARE IN FOTO SU INSTAGRAM

«Bene, così ci fai prendere un colpo!», «Non ci credo! Che emozione!!!», «Grazie per aver condiviso con noi un pezzo di mamma»: questi solo alcuni dei commenti al post pubblicato da Benedetta Mazzini, che ha mandato in estasi migliaia di seguaci della cantante. E attenzione a chi ipotizza un “indizio” sul futuro musicale di Mina: in molti hanno ipotizzato che la tigre di Cremona stesse “studiando” un nuovo stile o pensando a una possibile collaborazione. Ricordiamo che il prossimo 22 novembre 2019 uscirà il nuovo album di inediti intitolato MinaFossati: undici brani inediti dei due artisti da tempo lontani dalle scene. Una cosa è certa: l’artista non ha alcuna intenzione di fermarsi e, seppur con un’aura di mistero, è pronta a tornare protagonista…





