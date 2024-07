In questa calda estate ci pensano le anticipazioni di Mina Settembre 2 – per la quarta puntata in onda questa sera, 28 luglio 2024 – a rinfrescare il pubblico televisivo con un nuovo appuntamento carico di sfide, intrecci e anche una buona dose di mistero. Pur trattandosi di repliche, l’occasione è ghiotta per ricordare cosa è successo nel settimo e ottavo episodio della serie tv – andati in onda nel 2022 – dai titoli “Angioletto” e il “Genio” e come sempre l’appuntamento è su Rai Uno a partire dalle 21.25. Prima di tuffarci nelle anticipazioni di Mina Settembre 2, ricordiamo che le repliche della quarta puntata così come tutti gli episodi della saga sono disponibili anche tramite RaiPlay, piattaforma dedicata allo streaming e il servizio on demand.

Due casi più che ostici ‘infiammano’ la quarta puntata: le anticipazioni di Mina Settembre 2

Le anticipazioni di Mina Settembre 2 per la puntata di questa sera – 28 luglio 2024 – partono con la trama del primo episodio con la protagonista alle prese con una giovane dal vissuto particolare. La disforia di genere mette a dura prova la ragazza che proprio in Mina troverà grande supporto seppur non senza alcuni ostacoli da superare. Il rapporto con la società, gli scambi interpersonali; saranno tutte questioni che porteranno la protagonista ad affacciarsi ad un tema decisamente difficile da affrontare.

Il secondo episodio di Mina Settembre 2 – per la puntata di questa sera 28 luglio 2024 – racconta invece di una circostanza alimentata dal mistero. La protagonista si troverà a fare i conti con la storia di un uomo che sembra non avere un passato; pur essendo una personalità di fiducia del consultorio, si scoprirà infatti che senza una ragione facile da desumere sarà praticamente impossibile risalire alla sua identità. Mina Settembre inizierà così ad indagare personalmente sul caso, scovando dei retroscena a dir poco inattesi.