Mina Settembre/ Anticipazioni 4^ puntata 31 gennaio, Serena Rossi fa record di share?

Manca ancora una settimana alla quarta puntata di Mina Settembre, ma i fan della fiction con Serena Rossi sono in cerca ossessiva di anticipazioni. La serie tv di Raiuno torna domenica prossima, 31 gennaio, con una nuova puntata che si preannuncia ricca di emozioni. Il finale della puntata di ieri sera lascia più interrogativi che certezze ai telespettatori: che piega prenderà il rapporto tra Mina e Domenica? I fan, ovviamente, fanno il tifo per loro. Anche se secondo molti internauti il personaggio di Serena Rossi ha i suoi buoni motivi per frenare nella relazione con Domenico, che è ancora un uomo impegnato. Di sicuro, indipendentemente dai loro sviluppi, ci sono buone possibilità che Mina Settembre registri o faccia registrare un nuovo record di share, visto l’alto gradimento e il riscontro positivo da parte del pubblico in queste prime settimane.

Mina Settembre, anticipazioni quarta puntata 31 gennaio: si complica tra Mina e Domenico

Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre svelano alcune complicazioni tra Mina e Domenico. Nei due nuovi episodi, intitolati “Amare è lottare” e “Solitudine”, il rapporto tra i due viene messo a dura prova. Lei è costretta ad allontanarsi per affrontare un nuovo caso, riguardante un ragazzino che in questo momento vive col tuttofare Rudy visto che il padre è in prigione. Le preoccupazioni sentimentali di Mina non lasciano spazio ad un lieto fine con Domenico, almeno per il momento. L’uomo deve delle dimostrazioni ben precise alla protagonista, che chiarisce ancora una volta ribadisce di non voler diventare l’amante di nessuno. Nel secondo episodio della quarta puntata, inoltre, Mina deve vedersela con una problematica accumulatrice seriale.

Mina Settembre, anticipazioni quarta puntata 31 gennaio: Mina chiede aiuto al Generale

Per risolvere la situazione Mina decide di chiedere aiuto al Generale. Le anticipazioni rivelano una reazione rabbiosa da parte di Olga, madre di Mina, che non condivide la strategia della figlia. Un problema in più, quindi, per la nostra protagonista. La quarta puntata si preannuncia decisamente scoppiettante, ma anche in salita per chi spera che Domenico e Mina riescano finalmente a trovare un equilibrio nel loro rapporto. Bocche cucite da parte degli interpreti sul prosieguo della serie, nonostante una vivace attività social. Serena Rossi, ad esempio, continua a condividere post in tema col suo personaggio e scatti dal dietro le quinte di Mina Settembre, senza però svelare nulla. In attesa della quarta puntata di domenica prossima, ricordiamo che è possibile rivedere gli episodi mandati in onda accedendo gratuitamente a RaiPlay.



