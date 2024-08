Mina Settembre 3 si farà? Anticipazioni e trama della fiction con Serena Rossi: quando andrà in onda

Si conclude oggi, domenica 11 agosto 2024, il ciclo di repliche di Mina Settembre 2, fiction di successo di Rai1 nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni che vede nei panni della protagonista Serena Rossi ma nel cast ci sono attori del calibro di Marisa Laurito, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Giuseppe Zeno e tanti altri. Chiuso questa stagione si guarda al futuro ed in molti si chiedono Mina Settembre 3 si farà? La risposta è un sonoro si e già da tempo circolano delle anticipazioni su Mina Settembre 3 sia per quanto riguarda la trama che per quanto riguarda il cast.

E del resto la stessa Serena Rossi nel salutare gli affezionati telespettatori aveva lanciato sui social un messaggio di arrivederci e non di addio: “Mina Settembre saluta e ringrazia Napoli dal profondo del cuore… Quanto amore!”. Quando andrà in onda Mina Settembre 3? Al momento non c’è una data precisa, quel che è certo è che le nuove puntate verranno trasmesse entro la prima metà del 2025. Per quanto riguarda le anticipazioni, infine, ci sarà molta carne fuoco, finalmente la protagonista farà una scelta tra Domenico e Claudio e sarà proprio quest’ultimo, impersonato da Giorgio Pasotti, ad uscire di scena definitivamente. Ci saranno anche altri addii e due new entry molto interessanti: Luca Ward e l’attrice già nota nel ruolo di Maria Puglisi ne Il paradiso delle signore.

Come finisce Mina Settembre 2? La protagonista scopre il segreto della mamma Olga

In attesa delle nuove puntate non resta che rivedere l’ultima puntata di Mina Settembre 2 in onda questa sera, 11 agosto 2024, su Rai1 in prima serata in cui non mancheranno colpi di scena e molti nodi verranno al pettine. Come finisce Mina Settembre 2? Andando con ordine nell’ultimo episodio di puntata, dal titolo Andare a vedere si celebrerà dopo tante perizie il matrimonio di Titti, mentre Anna, la sorella di Domenico deciderà di ritornare insieme a Carmine. I due vorranno trasferirsi a Barcellona ma un tragico evento sconvolgerà tutti: Carmina cadrà vittima di un agguato.

Nel frattempo verrà fuori il segreto di Olga (Marina Confalone). Dopo giorni di assenza varrà ritorno a casa raccontando una storia con non convincerà per nulla Mina. Grazie a Christian troverà un investigatore privato, e scopre che la madre ha iniziato una relazione con un uomo misterioso di nome Ezio. La realtà, invece, si scoprirà essere molto diversa, la donna è gravemente malata e per questo motivo nella nuova stagione non ci sarà. È già stato annunciato infatti che l’attrice Marina Confalone, Olga non ci sarà in Mina Settembre 3.