Minacce morte a Salvini: “ti squarterei, crepa!”/ Lega: “i dem che ascoltano Fedez…”

Nelle ore in cui Fedez in diretta Rai al Concertone del Primo Maggio attaccava la Lega sul Ddl Zan e mentre Matteo Salvini provava a rispondere sui social alle accuse lanciate dal rapper milanese, la reazione di hater e simili confermava la sua purtroppo stupida e costante “tradizione”. Questa volta però, più di altre, il leader del Carroccio ha deciso di renderli pubblici postando alcuni screen di quelli più indegni: «oh porc****, non voglio più bestemmiare ma lo devo fare, ma quel testa di minch*a di Salvini giuro che lo squarterei vivo e appeso a testa in giù. Ma la cosa peggiore sono i commenti dei sostenitori equiparabili a cellule tumorali. Mi vedrete in politica, sappiatelo».

Questo è solo uno dei tanti, c’è anche chi esprime una propria “particolare” lista: «Salvini muori, crepa, bastardo, infame, sparate a Salvini, appeso a testa in giù a Piazzale Loreto». Il concetto richiamato della morte di Mussolini ritorna in più post di minaccia, come quello di “Cami Asteroide” (sono ovviamente tutti nickname, nel più classico esempio di hater social) «senza pace finche Salvini non sarà appeso a testa in giù».

LA REPLICA DI SALVINI

Tutti questi – e tanti altri – post di minaccia sono in risposta al messaggio social lanciato da Salvini in replica a Fedez: «Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come vuole, quanto vuole. E chi discrimina o aggredisce va punito, come previsto dalla legge. È già così, per fortuna. Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così. Reinvito Fedez a bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti». Dopo però aver letto le risposte minacciose, Salvini ha deciso di pubblicarne alcune con un commento laconico: «Alcuni dei tanti, questi sono freschi di oggi: “Salvini lo SQUARTEREI vivo”, “SPARATE a Salvini”, “Salvini MUORI”, “Salvini CREPA”, “Senza pace finché Salvini non sarà APPESO a testa in giù”… Ma loro sono democratici e pacifisti, ascoltano Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza…».

