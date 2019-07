Minaccia moglie con katana lunga 105 cm/ Choc a Lomello: donna in struttura protetta

Donna minacciata con katana dal marito: Lomello sotto choc per quanto accaduto la scorsa notte in un’abitazione della Lomellina. Secondo quanto riportano i colleghi de Il Giorno, l’aggressore è un 50enne di origini albanese residente nel comune in provincia di Pavia: sul posto i militari della Stazione Carabinieri di Pieve del Cairo coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Voghera, allertati da una richiesta pervenuta al 112. Gli agenti si sono trovati di fronte all’ennesima violenza perpetrata dall’uomo nei confronti della coniuge, con il cinquantenne che ha utilizzato una spada giapponese lunga 105 centimetri per intimorire e minacciare la moglie. L’aggressore è stato denunciato e dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma.

LOMELLO, MINACCIA MOGLIE CON KATANA: DENUNCIATO 50ENNE ALBANESE

Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto lo scorso aprile a Milano – straniero arrestato per aver minacciato i passanti con una katana – ma fortunatamente il caso non è sfociato in tragedia. Vigevano 24 evidenzia che i militari hanno accertato che l’arma era detenuta illegalmente e non era la prima volta che veniva utilizzata per minacciare la donna: quest’ultima è stata posta al sicuro in un luogo protetto. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine giunte sul posto, non si è trattato in alcun modo di un classico litigio tra marito e moglie: il 50enne originario dell’Albania incutiva timore nella compagna attraverso la scimitarra-sciabola, terrore al quale è stato messo fine grazie al repentino intervento dei militari.

