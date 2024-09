Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, diretto da Kyle Balda

Sabato 14 settembre, in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20, andrà in onda il film d’animazione del 2022 dal titolo Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo. Si tratta del sequel del primo Minions ed è sempre uno prequel/spin-off di Cattivissimo me.

Diretto da Kyle Balda, in collaborazione con Brad Ableson e Jonathan Del Val, Minions 2 vede tra i doppiatori nomi celebri del cinema come Steve Carell, Allan Arkin, Russel Brand, Michelle Yeoh, Lucy Hale e Julie Andrews, la mitica Mary Poppins che interpreta la mamma di Gru.

La colonna sonora è curata da Jack Antonoff: comprende numerosi successi contemporanei rivisitati in chiave funk, per contestualizzare la soundtrack al periodo storico in cui si snocciola la vicenda.

Tra questi brani spicca un successo di Diana Ross.

La trama del film Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: il furto della pietra dello zodiaco

In Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo ci troviamo nel mese di gennaio del 1975, quando un giovanissimo Gru, a soli 11 anni, conserva un sogno nel cassetto: diventare un villain, un super cattivo, una persona malvagia. In questo suo progetto, assistito dai Minions, riceve un invito dai Malefici 6, un’organizzazione a delinquere capeggiata da Regina, da cui rimane onorato.

Nella Los Angeles degli anni ’70, con il suo caschetto e i pantaloni a zampa d’elefante, Gru viene deriso dai Vicious Six, per la sua taglia piccola e perché non lo reputano abbastanza cattivo per entrare nella banda. Gru, amareggiato, decide di rubare una potentissima pietra dello zodiaco e attira così le perfidie dei Malefici 6, che non perdonano l’atto e decidono di inseguirlo.

Dopo mille peripezie, inseguimenti e avventure, Gru potrà fare affidamento sui Minions e sull’ex leader dei Vicious, spodestato, che trama vendetta.