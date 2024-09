Minions, film d’animazione diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda

Sabato 7 settembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione statunitense Minions, prodotto nel 2015 dalla Illumination Entertainment e diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Il regista francese e l’esperto di animazione americano avevano già prodotto insieme Cattivissimo me 3. Minions è sia uno spin off sia un prequel della saga Cattivissimo me i cui protagonisti sono gli omini gialli disegnat da Sergio Pablos.

Il film racconta le vicende di Kevin, Bob e Stuart, protagonisti del film, interpretati da attori/doppiatori rinomati, come Pierre Coffin e Steve Carell (conosciuto per il suo ruolo da protagonista nella sitcom statunitense The Office) che hanno già collaborato in precedenza nel doppiaggio di Cattivissimo Me 1 e 2. Nella soundtrack del film sono spesso inserite canzoni cult dagli anni ’60 tutt’ora attuali di Beatles, The Doors, Rolling Stones, accompagnate dalla colonna sonora ‘Minions’ composta dal musicista brasiliano Heitor Pereira.

La trama del film Minions: il furto della Corona della Regina Elisabetta e l’incontro con Gru

Dopo essere sbarcati sulla terraferma, i Minions, piccoli essere gialli evoluti da organismi unicellulari con l’obiettivo unico di servire ai padroni più cattivi del mondo, si ritrovano spaesati e senza un padrone. Lavorano al servizio di un T-Rex, un uomo delle caverne, un faraone egiziano e di Napoleone ma fallendo costantemente nel loro lavoro. Successivamente decidono di andare nell’Artide per vivere tranquilli e in isolamento, ma ben presto si sentono inutili e annoiati.

Dopo un breve periodo Kevin, Bob e Stuart decidono di partire ed esplorare il mondo alla ricerca di un nuovo padrone da servire, fin quando, arrivati a New York scoprono l’esistenza di un raduno di super cattivi a Orlando, nel quale conoscono Scarlet Terminator, considerata la più cattiva al mondo. Dopo una serie di sfide da lei imposte, i tre Minions riescono a diventare i suoi nuovi scagnozzi.

Nel frattempo, nell’Artide, gli altri Minions iniziano a lavorare per alcuni yeti ma dopo aver ucciso accidentalmente il capo, tentano la fuga per raggiungere gli amici che, sotto il comando di Scarlet e del marito scienziato Herb, si stavano dirigendo in Inghilterra per rubare la corona della regina. Le vicende precipitano, i tre minions vengono bloccati dalle forze dell’ordine ma Bob, inciampando sulla mitica spada nella roccia Excalibur, riesce ad estrarla diventando per volere del popolo inglese il novo Re.

Convinta di essere stata tradita volontariamente, Scarlet tenta di ucciderli, Bob abdica alla corona e gliela cede per chiedere perdono, ma nonostante ciò i tre minions vengono fatti rinchiudere nelle segrete del palazzo. Ancora una volta a situazione precipita quando i tre minions riescono a scappare e arrivano nell’Abbazia di Westminster, dove si stava celebrando l’incoronazione di Scarlet, che accortasi immediatamente della loro presenza, fa partire i suoi scagnozzi per ucciderli.

Bob e Stuart vengono catturati, mentre Kevin riesce a ripararsi in un pub e pensa a come liberare gli amici decidendo di intrufolarsi nel laboratorio di Herb per rubare delle armi, ma inciampa in una macchina che lo fa diventare gigante. Senza più alcun timore di essere ucciso si dirige dagli amici e li libera, i tre si riuniscono con i Minions appena arrivati a Londra, e tutto sembra essere finito per il meglio, fin quando Scarlett ed Herb non lanciano un missile enorme che prontamamente Kevin afferra, insieme agli stessi super cattivi, e ingoia per salvare i suoi amici.

Nonostante la paura, Kevin non muore e torna nelle sue dimensioni naturali, la regina Elisabetta viene nuovamente incoronata e porge dei regali ai tre Minions che l’hanno aiutata, ma i due cattivi creduti morti dallo scoppio del missile sono in realtà ancora vivi e riescono a rubare nuovamente la corona. La loro fuga viene arrestata da Gru, un super cattivo che li congela, riprende la corona e che i Minions riconoscono come loro nuovo padrone.

La scena finale del film, a seguito dei titoli di coda, mostra Bob, Stuart e Kevin che cantano Revolution dei Beatles, e gli altri persnaggi che ballano sullo sfondo.