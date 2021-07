Minnesota Clay/ Su Rai 3 il film con Cameron Mitchell (oggi, 31 luglio 2021)

Minnesota Clay va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 15,00 di oggi, 31 luglio 2021. Furono le case Ultra Film, Jaguar Films e Franco London Film ad affidare la regia di questo interessante lungometraggio al cineasta romano Sergio Corbucci, uno dei grandi direttori di scena del panorama italiano che in Cinecittà, proprio in quegli anni, espresse un cinema che soprattutto nel filone Western divenne scuola internazionale, amato anche in Hollywood. Non a casa lo ‘spaghetti Western’ divenne un ‘fil rouge’ fondamentale anche nell’attività registica di Quentin Tarantino e riscoprire la purezza e bellezza di queste pellicole è un’ottimo modo per trascorrere un pomeriggio di cinema domestico. Nel cast di ‘Minnesota Clay’ protagonista della pellicola, nel ruolo di Minnesota Clay, troviamo quel Cameron Mitchell che nel cinema italiano e americano espresse la sua propensione a ruoli di sceriffo o di cow-boy con pellicole indimenticabili.

Lo ricordiamo in ‘Il prigioniero della miniera (Garden of Evil)’ o nel piacevole e brillante ‘Due gentiluomini attraverso il Giappone (Escapade in Japan)’, nello storico ‘Giulio Cesare, il conquistatore delle Gallie con la regia di Amerigo Anton o nell’horror, al fianco di Vincent Price, ‘Il villaggio delle streghe (The Offspring – From a Whisper to a Scream)’, un attore davvero poliedrico. Incontriamo anche il caratterista Fernando Sancho, da ricordare per titoli come ‘Una pistola per Ringo’ con la regia di Duccio Tessari o ‘Little Rita nel West’ assieme all’intramontabile Rita Pavone, Terence Hill e una presenza non convenzionale nel cinema, Lucio Dalla.

Minnesota Clay, la trama del film

Minnesota Clay sa di essere innocente eppure è rinchiuso in carcere dopo avere battuto a duello, di conseguenza ucciso, due fuorilegge che sicuramente la società non rimpiange. Eppure si sente al centro di una profonda ingiustizia e mal sopporta la reclusione. Il suo pensiero costante è quello di tornare nella sua città, dove la tomba della moglie, morta di parto nel dare alla luce il suo unico figlio, aspetta i suoi fiori, un chiodo fisso per un cow-boy dal cuore romantico il quale, prendendo in ostaggio il medico della prigione che gli stava curando un infezione all’occhio, riesce a fuggire dalla prigionia. Arriva in città però nello stesso momento nel quale una banda di messicani porta scompiglio e paura in un luogo che Minnesota vorrebbe solo di pace e ricordi, motivo per il quale le pistole e i fucili dovranno sentenziare chi potrà rimanere e chi dovrà finire sotto terra.

