Minnie Minoprio concorrente a The Voice Senior 2023/ Chi è? Coach stupiti: “Ma non sei un’ospite?”

Minnie Minoprio a The Voice Senior 2023: chi è la concorrente ‘nota’

Minnie Minoprio è una delle concorrenti di The Voice Senior 2023. La celebre cantante jazz anglo-italiana ammette di essere pronta per il suo ritorno: “Io vivo di questo”, ammette prima di salire sul palco. Prima ancora però si racconta alle telecamere del programma, ripensando alla sua carriera: “Ho 80 anni, sono nata in Inghilterra, ho studiato per essere una ballerina e una cantante”, esordisce la Minoprio.

Aida Cooper, concorrente The Voice Senior 2023/ Corista di Mia Martini e Bertè: "Tra noi tante liti ma…"

Ricorda dunque parte dei suoi successi e delle sue esperienze televisive e non: “Ho avuto improvvisamente un enorme successo, ero diventata qualcosa di iconica, una ragazza un po’ scandalosa per l’epoca, che quasi aggrediva in modo sensuale la canzone. A quel tempo le donne dovevano stare a casa… Io non mi sono lasciata sfuggire niente, feci anche 2-3 edizioni di Playboy e ne sono contenta.”

The Voice Senior 2023, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: Carmelo scambiato per Gaetano Curreri, gaffe!

Minnie Minoprio concorrente a The Voice Senior: la reazione dei coach

L’esibizione di Minnie Minoprio sulle note di ‘Careless Wisper’ di George Michael, in una versione molto intima, conquista tutti e cinque i coach che si girano per lei. I primi a riconoscerla sono i Ricchi e Poveri che la salutano entusiasmati. Loredana Bertè è invece stupita: “Ma sei in gara? Non sei un’ospite?” chiede. L’ultima parola è però di Minnie Minoprio che, a sorpresa, sceglie Clementino come suo coach!

LEGGI ANCHE:

Incidente a The Voice Senior 2023/ Concorrente si esibisce ma le poltrone non funzionano: coach in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA