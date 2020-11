Mino Magli al Grande Fratello Vip 2020?/ Arianna David: “A quell’età, è vergognoso!”

Mino Magli torna a parlare ancora di Elisabetta Gregoraci parlando delle loro notti insieme, di quello che è successo tra loro ma, soprattutto, chiede di vedere e parlare con lei per un confronto vero e proprio, questo lo porterà nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Mino Magli, lo stilista, vanta una storia d’amore con lei ancora prima del matrimonio con Flavio Briatore, e oggi si rivolge a lei per chiederle come mai ha mentito quando stavano insieme per poi lasciarlo per Flavio Briatore vestendo “i panni della crocerossina” quando lui era in ospedale e poi lo raggiungeva a casa sua per passare la notte insieme. Nei giorni scorsi lo stilista è tornato a parlare di quello che è successo tra loro sul settimanale Oggi con una lettera aperta in cui chiede questo confronto, ci sarà questa sera su Canale5 o magari nella puntata di lunedì?

Mino Magli al Grande Fratello Vip 2020 per un chiarimento con Elisabetta Gregoraci?

A Mattino5 si parla di queste dichiarazioni e a quel punto Biagio d’Anelli attacca: “Lei è una mamma e una donna e queste dichiarazioni sono pessime, è un uomo piccolo così e non si fanno delle dichiarazioni del genere sulla donna” e Francesco Mogol lo appoggia: “La persona che va in televisione per raccontare cose estremamente private dopo dieci anni, è una cosa indegna perché umilia Flavio e la Gregoraci, è proprio uno sputt*namente”. Chiude il giro di commenti a Mattino5 Arianna David che attacca duramente lo stilista: “Ma la Gregoraci che è nella casa, quando esce e legge queste cose, che cosa devo fare? Non esiste che un uomo di questa età faccia un esposto così sui giornali, è vergognoso, quando esce la poveretta o farà finta di niente oppure gli chiederà i danni per aver infangato la sua immagine”.



