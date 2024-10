L’amore, la crisi e la rottura tra Arianna David e l’ex compagno Marco Bocciolini

Per diverso tempo della sua vita, Arianna David è stata legata a Marco Bocciolini, suo ex compagno e padre dei figli Tommaso e Gregorio. I due hanno vissuto una splendida storia d’amore, poi però una crisi insanabile ha portato ad una rottura senza via di ritorno e possibilità di ricuciture. Dopo la fine del loro amore, pare ci siano state anche alcune divergenze legate alla gestione dei figli, dato che l’ex Miss Italia ha più volte lanciato delle stoccate al suo ex compagno, parlando di un padre assente nel periodo successivo alla separazione e rimarcando di aver fatto i salti mortali nel tentativo di ripartire da zero e dover crescere i suoi figli.

Al di là di queste schermaglie con Arianna David, non sono molte le informazioni sulla vita privata di Marco Bocciolini. Sbriciando in rete apprendiamo però che è un uomo di affari e che la storia d’amore con la fotomodella si è conclusa definitivamente nel 2010.

Come dicevamo, dalla loro relazione sono nati due figli, il primogenito Tommaso nel 2005 e il secondogenito Gregorio nel 2008. Prima di innamorarsi di Marco e diventare mamma, Arianna aveva vissuto storie alquanto burrascose, in particolare con un altro ex fidanzato che l’aveva resa vittima di stalking e che infatti è stato arrestato nel 2015.

L’ex Miss Italia, parlando di questa triste esperienza in una intervista rilasciata a Spy, ha rilevato dettagli inquietante su quel rapporto malato. “Sono caduta in un vortice di terrore. Quell’ex passò anche alle mani, mi picchiava per strada e nessuno è mai intervenuto per aiutarmi. Mi ha sequestrato in casa e tentò di investirmi”, le rivelazioni choc di Arianna.