Minosse o della legge, opera Platone versione Greco Maturità 2024/ Argomenti: legge, giustizia e politica

DI COSA PARLA “MINOSSE O DELLA LEGGE” DI PLATONE

“Minosse o della legge” di Platone è l’opera da cui è tratto il testo della versione di greco al liceo classico per la seconda prova scritta della Maturità: si tratta di un dialogo fittizio in cui si approfondiscono i rapporti tra legge, giustizia e politica, argomenti su cui il filosofo di Atene offre spunti di riflessione. Protagonisti sono un interlocutore anonimo e il mitico re di Creta nonché giudice mitologico dei morti, partendo da una domanda fondamentale: cos’è la legge e che rapporto ha con la giustizia.

La legge viene descritta come un’imposizione dell’autorità, invece Minosse precisa che una legge se è ingiusta non può definirsi tale, anche se è in vigore, pertanto la legge non può essere considerata solo un atto di volontà di chi legifera o del sovrano, ma deve rifarsi a un ideale superiore di giustizia, perché se è una legge è ingiusta, seppur varata in maniera legale, essa allora rappresenta un abuso. Anche in questo si distingue il vero legislatore, che da “Minosse o della legge” di Platone emerge come un filosofo-sovrano, una persona saggia che deve essere in grado di cogliere la verità della giustizia e proporre leggi che riflettano i principi ideali: una buona legge, una legge giusta, è quella specchio di una norma naturale e divina, anche se suscettibile di imperfezioni.

IL BENE SUPREMO DA PERSEGUIRE CON LEGGI GIUSTE

Dal dialogo “Minosse o della legge” di Platone, che ha ispirato la seconda prova di greco al liceo classico per la Maturità, si evince la concezione del filosofo su potere e Stato di diritto: se un ordinamento giuridico si allontana dalla rettitudine e dalla giustizia, allora questo è destinato a fallire, visto che non avrebbe autorità morale. Anche se si tratta di un’opera breve, da “Minosse o della legge” di Platone traspare in maniera evidente la visione politica del filosofo, che ha un ideale di Stato filosofico che deve essere governato da politici saggi e legislatori sapienti per raggiungere il Bene supremo tramite leggi giuste.

L’opera è frammentaria e incompleta, ma affronta in maniera comunque efficace gli argomenti inerenti a legislazione e giustizia: il filosofo esplora l’origine delle leggi, la loro natura, per capire come sono nate e le loro radici, spiegando come debbano adattarsi all’evoluzione della società, peraltro usando l’esempio di Minosse, che rappresenta il simbolo del legislatore ideale che ha promosso norme giuste e durature, perché il ruolo delle leggi nella società è di essere introdotte per il Bene della comunità.











