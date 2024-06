Seconda Prova Maturità 2024, diretta oggi Esame di Stato/ Materie e tracce: versione di greco e matematica

SECONDA PROVA MATURITÀ 2024, DIRETTA ESAME DI STATO, MATERIE E TRACCE: MATEMATICA, VERSIONE DI GRECO E…

È il giorno della seconda prova della Maturità 2024, dopo la prima di italiano di ieri, ma se ieri le tracce erano uguali per tutti, oggi cambiano le materie. Infatti, sono protagoniste le discipline caratterizzanti di ogni indirizzo di studio, nel 2024 sono matematica per il liceo scientifico e la versione di greco per il classico. In alcuni casi, cambiano le materie anche della stessa seconda prova, basti pensare al liceo classico, visto che si può scegliere tra latino e greco. A tal proposito, le materie per l’Esame di Stato sono state comunicate ufficialmente nel gennaio scorso, mentre per quanto riguarda le tracce, al momento è disponibile solo la chiave ministeriale per aprire la cornice nazionale generale di riferimento per l’elaborazione della seconda prova degli Istituti professionali.

Soluzioni Seconda prova Maturità 2024: dove trovarle/ Tutte le tracce da Matematica alla traduzione di Greco

Cambia anche la durata della seconda prova della Maturità 2024, in base all’indirizzo scolastico, ma in generale è di massimo 6-8 ore in un solo giorno, ma non mancano le eccezioni, perché nei licei artistici si tiene in tre giorni, per sei ore in ognuno di essi, fatta eccezione per il sabato, mentre nel liceo musicale e coreutico è “spalmata” in due giorni. In ogni caso, la durata è specificata sempre in fondo alla traccia. Rispetto alla prima prova, non cambiano il “peso” del voto, perché viene assegnato in ventesimi.

Traduzione Versione di Greco, Seconda prova Maturità 2024/ La soluzione del testo proposto nel 2018

QUALI SONO LE MATERIE PER I LICEI NEL GIORNO DELLA SECONDA PROVA DELLA MATURITÀ 2024

Per quanto riguarda le varie materie protagoniste della seconda prova di oggi della Maturità 2024, partiamo da quelle che metteranno alla prova gli studenti dei licei. Oltre alla versione di greco al liceo classico, c’è matematica al liceo scientifico, ma nel decreto firmato a gennaio dal ministro Giuseppe Valditara trovano spazio anche l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo, per la quale la seconda prova verte sulla matematica.

Lingua e cultura straniera 3 invece è quella del liceo linguistico, mentre Scienze umane è quella scelta per il liceo delle Scienze umane, fatta eccezione per l’opzione economico-sociale, per la quale la materia è diritto ed economia politica. Al liceo artistico la seconda prova verte sulle discipline progettuali caratteristiche di ogni indirizzo. Infine, c’è teoria, analisi e composizione al liceo musicale, invece al liceo coreutico i maturandi avranno a che fare con le tecniche della danza.

Soluzioni Problema di Matematica e quesiti, Seconda Prova Maturità 2024/ La traccia svolta nel 2023

TECNICI E PROFESSIONALI: LE MATERIE PER INDIRIZZI DELLA SECONDA PROVA MATURITÀ 2024

Cambiano le materie della seconda prova della Maturità del 2024 per gli istituti tecnici e le scuole superiori professionali, soprattutto in base agli indirizzi, partendo da quello “amministrazione, finanza e marketing”: si tratta di economia aziendale. Invece, è economia aziendale e geopolitica per quanto riguarda invece “Relazioni internazionali per il marketing”. Gli studenti che hanno studiato nell’indirizzo Turismo devono mettersi alla prova con le discipline turistiche e aziendali, quelli di “costruzioni, ambiente e territorio” con la topografia.

Il decreto del Ministero indica che la seconda prova per “informatica e telecomunicazioni” è sistemi e reti, invece è progettazione multimediale per chi ha studiato “grafica e comunicazione”. Infine, ci sono gli Istituti agrari, dove la materia della seconda prova è trasformazione dei prodotti, ma l’indirizzo “viticoltura ed enologia” propone come seconda prova la materia viticoltura e difesa della vite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA