“Mio figlio malato di Sla si è aggravato”/ Mamma Rosa: “Finalmente abbiamo una casa”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è stata ripercorsa la storia di mamma Rosa e di suo figlio Ivano, rispettivamente invalida e malato di Sla. Nell’aprile 2022, il programma mattutino dell’azienda di viale Mazzini aveva fatto luce sulla vicenda personale di questa famiglia: la donna e il figlio vivevano in un’abitazione malsana, dove albergava la muffa e abbondava l’umidità. Inoltre, l’acqua non era potabile, la luce andava e veniva e, di conseguenza, i macchinari per l’assistenza sanitaria a Ivano si spegnevano spesso.

L’assessorato competente si è interessato del caso e, dopo un primo intoppo burocratico, ha ripreso in mano la situazione, ha fatto scorrere le graduatorie rispettando naturalmente i criteri stabiliti e Rosa, finalmente, è stata convocata in Comune: il 7 novembre ha scelto la sua nuova casa e ha preso finalmente possesso dell’abitazione. Purtroppo, però, il figlio malato di Sla si è aggravato.

“MIO FIGLIO MALATO DI SLA SI È AGGRAVATO”: LA STORIA DI MAMMA ROSA

Mamma Rosa, presente in studio a “Storie Italiane”, ha rivelato che il figlio Ivano “ha la Sla da tre anni e le sue condizioni si sono fatte man mano più serie”. Subito dopo, comprensibilmente, la donna ha ceduto all’emozione e ha dovuto cedere la parola alla figlia Debora per portare a termine il suo racconto.

La giovane, sorella di Ivano, ha asserito: “L’ambiente in cui viveva mio fratello, malato di Sla, non era salutare per lui. Cercavamo di tenerlo al caldo il più possibile, ma purtroppo ha avuto un problema di respirazione che l’ha costretto al ricovero in ospedale. La Sla porta alla tracheostomia e lui la dovrà subire per essere ventilato 24 ore su 24. Negli ultimi mesi aveva problemi di salivazione e non riusciva a ventilare: è arrivato a un arresto cardiaco, fortunatamente preso in tempo. Oggi è in ospedale e sta recuperando lentamente. Nel frattempo abbiamo avuto la notizia della casa e credo che il suo futuro sarà sano e salubre, in quanto avrà tutte le assistenze di cui ha bisogno”.

